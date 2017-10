Primăria Techirghiol, pregătită să acorde primul-ajutor turiştilor

Primăria Techirghiol, pregătită să acorde primul-ajutor turiștilor

Astfel, vineri, s-a inaugurat punctul de prim ajutor calificat amplasat pe plaja din orașul Techirghiol și punctul temporar pentru intervenția la incendii amplasat la Sala de Sport din Bulevradul Victoriei nr. 15.Echipajul este format din 15 persoane calificate și dotat cu toate echipamentele necesare care să asigure în permanență acordarea de prim ajutor calificat.„Prin încheierea acestui protocol se urmăresc a fi atinse obiective precum creșterea siguranței cetățenilor și turiștilor aflați pe raza orașului Techirghiol. De asemenea, se are în vedere îmbunătățirea fluxului informațional de transfer sau preluare a turiștilor a căror stare de sănătate este precară. În plus, scopul acestui protocol vizează și reducerea timpului de răspuns la incendiile produse în localitatea Techirghiol. Totodată, se are în vedere promovarea imaginii și a serviciilor oferite de cele două instituții”, a transmis edilul orașului Techirghiol, Iulian Soceanu.