Primăria plăteşte întreţinerea pentru primii 300 de năvodăreni

Primăria plătește întreținerea pentru primii 300 de năvodăreni

Emoții mari pentru locuitorii orașului Năvodari racordați la sistemul centralizat de termoficare. Ieri, o parte dintre membrii administrației locale Năvodari, în frunte cu edilul Nicolae Matei, au organizat prima extragere pentru cei 300 de năvodăreni care vor avea gratuitate la factura de întreținere timp de o lună. Astfel, în jurul orei 17.00, primarul orașului Năvodari, împreună cu două comisii de specialitate, una de extragere și una de validare, s-au întâlnit la Casa de Cultură din localitate, unde au făcut 300 de năvodăreni fericiți pentru o perioadă de cel puțin o lună. Dintre aceștia, primele 50 de persoane selectate vor putea participa și la extragerile din lunile viitoare, iar restul de 250 vor lăsa loc pentru ca ceilalți locuitori ai orașului să poată beneficia de gratuitate. „Această inițiativă este o premieră la nivel național. M-am gândit la toate posibilitățile prin care locuitorii orașului să plătească cât mai puțin la factura de întreținere. Pe de altă parte, am încercat să găsim o modalitate de a salva sistemul centralizat de încălzit, care, deși admit că este depășit, este util, pentru că nu toată lumea își permite o centrală cu gaze. Am făcut investiții și vom face în continuare pentru a aduce sistemul într-un stadiu perfect de funcționare. Deja am reușit să eliminăm pierderile din sistem în totalitate și să fim cu plata în avans cu 30% către CET Midia. Datorită acestor investiții, am putut negocia și am obținut unul dintre cele mai bune prețuri la gigacalorie din județ și din țară. Pentru că au fost realizate aceste eforturi, ne permitem să dăm o gratuitate lunară pentru 300 de persoane, de aceea am demarat proiectul «Ideea mea și norocul tău»”, a declarat primarul orașului Năvodari. Condiția principală impusă de Primăria Năvodari a fost aceea ca beneficiarii „pre-miului” să rămână racordați la sistemul de termoficare pentru cel puțin doi ani. Dacă, în următorii doi ani, se vor debranșa de la sistemul CET de încălzire, beneficiarii vor trebui să restituie banii primiți de la primărie. În plus, atât în momentul extragerii, cât și pe parcurs, câștigătorii nu trebuie să cumuleze datorii la factura de întreținere. Această condiție a dat bătăi de cap comisiilor în timpul extragerii de aseară, care au trebuit să invalideze un număr mare de bilete, din cauza faptului că persoanele în cauză se regăseau cu datorii pe listele aduse de asociațiile de locatari. Totuși, după o serie de datornici, edilul Nicolae Matei a extras și primul câștigător real, în persoana Luciei Botezatu. Ulterior, au fost extrase și restul de bilete până la 300. „Oamenii vor fi motivați să își plătească datoriile, ca să poată participa la extragerile viitoare și să poată beneficia de gratuitate. De data aceasta, au avut norocul de a fi extrași, dar ghinionul de a avea datorii”, a declarat Nicolae Matei. Din comisia de validare, au făcut parte consilierul local Vasile Moruzi, directorul SC Termica Distribuție Năvodari, Alexandru Manu, precum și un reprezentant al Asociației de Locatari Năvodari și un secretar din Primăria Năvodari.