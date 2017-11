Primăria Ovidiu, primele măsuri pentru iarna grea care se anunţă. Ce spune edilul George Scupra

Primăria Ovidiu, primele măsuri pentru iarna grea care se anunță. Ce spune edilul George Scupra

Luni, 06 Noiembrie 2017

Reprezentanții administrației publice locale din orașul Ovidiu au făcut deja planul de acțiune pentru iarna grea care se anunță. Astfel, edilul George Scupra spune că prima grijă a autorităților din Ovidiu, când vine vorba despre troiene și înzăpeziri, este legată de bătrânii care nu se mai pot îngriji singuri și care riscă să înghețe în casă.„Prioritatea numărul unu este reprezentată de viețile oamenilor. După care deblocăm și străzile. Cum ajungi la bătrâni, la femei însărcinate, care sunt aproape de termen și așa mai departe? Deja, așa cum facem în fiecare an, în această perioadă, început de noiembrie, împreună cu Direcția Publică de Asistența Socială avem o acțiune prin care vedem tot ce înseamnă persoane vulnerabile, în special bătrâni și, mai ales, bătrâni singuri, fără alte rude sau cu copii plecați pe afară sau la muncă, cine știe pe unde. Mulți poate că nu au lemne, dar sunt și alții cu lemne în curte, dar, pe un cod roșu, nu mai au cum să ajungă la magazia de lemne. Pe aceștia îi știm, deja, sunt pe lista Asistenței Sociale și a Comisiei pentru Situații de Urgență”, a declarat primarul George Scupra, la Radio Constanța.Asta înseamnă că, la nevoie, cineva se va deplasa acasă la acești bătrâni, le va sparge lemne și chiar le va face focul în sobă, așa cum s-a întâmplat anii trecuți.O altă problemă sensibilă este legată de cei care se aventurează la drum lung pe cod de viscol și rămân blocați cu mașinile în câmp. Anul trecut, au fost cel puțin 50 de persoane aflate în această situație. Pentru ele, nu este nevoie doar de resurse de salvare, ci și de adăpost și hrană.„S-a întâmplat destul de des să îi culegem, să mergem cu eforturi destul de mari, să îi preluăm cu utilaje, să îi aducem și să îi cazăm în orașul Ovidiu. Pentru situații de genul acesta noi am pregătit deja câteva locații, cum ar fi, de exemplu, Centrul Cultural din satul Poiana, de exemplu, sau Centrul Cultural și Clubul Sportiv din orașul Ovidiu. Chiar și în Primărie avem un spațiu cu astfel de destinație. Au fost cazuri în care a fost nevoie să îi ducem, chiar, la hotel, pentru a-i ajuta cu spațiu de dormit și mâncare pentru măcar o noapte. Un caz mai deosebit a fost acela al unui autocar întreg cu turiști care veneau să facă Revelionul în zonă pe rit vechi. S-au blocat între Ovidiu și Mihail Kogălniceanu și a fost destul de greu să deblocăm situația de acolo, drumul fiind închis”, a mai adăugat edilul.Tocmai de aceea, zilele acestea, la dispoziția Prefecturii, se lucrează la construirea unor sisteme de blocare rapidă a drumurilor înzăpezite.Despre deszăpezirea propriu-zisă, pregătirile sunt pe ultima sută de metri, iar autoritățile din Ovidiu spun că se bazează pe resursele proprii. Experiența iernilor trecute a dus la impunerea unui stil de lucru care a dat rezultate bune, susține primarul orașului.„Drumul național este gestionat de Drumuri Naționale, dar rămân satele aferente Poiana și Culmea și tot ce înseamnă orașul Ovidiu. În fiecare an, Primăria Ovidiu lucrează în mod special cu regia locală de salubritate. Avem câteva utilaje, iar dacă nu facem față lucrăm numai cu societăți și persoane fizice din orașul Ovidiu tocmai pentru că nu vrem să avem surprize. Aceștia sunt lângă noi și cu o wolă și cu un buldoexcavator pot să intervină rapid. Noi am schimbat strategia, a fost și dorința mea și a locuitorilor și am avut cel puțin un utilaj în fiecare cartier, tocmai pentru a deszăpezi în același timp, fără să ne focusăm pe un sat sau altul, ori pe un anumit cartier din Ovidiu”, a mai spus George Scupra.Pe de altă parte, primarul orașului Ovidiu a mai dat asigurări că nu vor fi probleme cu încălzirea școlilor și a grădinițelor.