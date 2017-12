Primăria Ovidiu, aranjamente pentru sărbătorile de iarnă. Ce a pregătit edilul George Scupra

Ca în fiecare an, Primăria orașului Ovidiu s-a pregătit pentru sărbătorile de iarnă, cu o serie de acțiuni sociale ce au ca scop să aducă bucurie în casele persoanelor nevoiașe și ale copiilor.„Cu ajutorul sponsorilor se vor oferi 1.856 de pachete cadou pentru toți elevii din orașul Ovidiu și satele Poiana și Culmea de la grădiniță inclusiv clasa a XII-a. Mai mult, astăzi, vor fi acordate bursele de merit la Școala Gimnazială Nr. 2. Totodată, astăzi, se vor da și tichetele cadou valorice. Acțiunea va fi desfășurată prin intermediul angajaților de la Direcția de Asistență Socială din Ovidiu care vor merge la fiecare beneficiar acasă pentru înmânarea acestora. În plus, astăzi, se va aprinde și sistemul de iluminat festiv pentru sărbătorile de iarnă. În ceea ce privește pachetele cadou, în perioada 14 – 15 decembrie, acestea vor fi distribuite pentru elevii claselor 0-12 de la Liceul Tehnologic „Ion Podaru” urmând ca, în perioada 15 - 19 decembrie, să fie distribuite pentru preșcolarii de la grădinițele din Ovidiu. Totodată, pe 18 decembrie vor fi distribuite pachetele cadou pentru elevii din satul Poiana”, a transmis primarul orașului Ovidiu, George Scupra.Nici elevii sau profesorii, cu rezultate deosebite la olimpiade si concursuri naționale de la școlile din orașul Ovidiu, nu au fost uitați, astfel că aceștia vor primi, pe data de 19 decembrie, burse de merit.Drept urmare, pentru al treilea an consecutiv, la inițiativa edilului George Scupra, au fost acordate burse de merit pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură, finanțate din bugetul local al Primăriei Ovidiu.În funcție de media obținută au fost acordate burse astfel: 200 lei/elev/an pentru media generală între 9 și 9,49 și nota 10 la purtare, 300 lei/elev/an pentru media generală între 9,50 și 9,99 și nota 10 la purtare și 500 lei/elev/an pentru media generală 10 și nota 10 la purtare.Concret, în acest an, au fost premiați 96 de elevi de la Liceul Tehnologic „Ion Podaru” și 39 de elevi aparținând Școlii Gimnaziale Nr.2 din Ovidiu.Ca o noutate, în acest an, pentru prima dată, au fost acordate burse pentru elevii și profesorii cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, acestea fiind susținute tot din bugetul local al Primăriei Ovidiu, aprobate prin HCL 78/16.06.2017.Drept urmare, la Școala Gimnazială Nr.2, pentru premiul I obținut au fost acordate burse în valoare de 300 de lei pentru 5 elevi și 3 profesori, pentru premiul al II-lea au fost acordate burse, în valoare de 200 de lei, pentru 8 elevi și 5 profesori și pentru premiul al III-lea au fost acordate burse, în valoare de 100 de lei, pentru 4 elevi și 3 profesori.La Liceul Tehnologic „Ion Podaru”, pentru premiul I obținut au fost acordate burse, în valoare de 300 de lei, pentru 13 elevi și 4 profesori, pentru premiul al II-lea au fost acordate burse, în valoare de 200 de lei, pentru 2 elevi și 2 profesori, iar pentru premiul al III-lea au fost acordate burse, în valoare de 100 lei, pentru 4 elevi și un profesor.În altă ordine de idei, potrivit edilului George Scupra, la data de 17 decembrie, va avea loc întâlnirea trimestrială cu „Sfatul bătrânilor”, eveniment ce va fi organizat la Centrul Cultural „Elena Roizen”.