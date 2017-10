Primăria Năvodari vrea să amenajeze piste pentru biciclişti

1

Asta este buna!

In loc sa se gindeasaca cum sa vfaca sa largeasaca sosseau dintre Constanta si Navodari, acum swe dau ecologisti.Daca nu se face repede soseaua de 4 benzi cite 2 pe fiecare sens, nu se va dezvolta Navodariul.De asaemenea pentru acei consilieri =TUNARI= sa se gindeaasca la cum sa atraga fonduri structurale pentru amenajarea de cai de acces=drumuri,care sa dea spre plaja.Vor veni turisti dar daca nu se creeaza INFRASTRUCTURA vor pleca, spre sud.Si nu vad cum va trai orasul Navodari din impozite mici in oras si aproape duble in Mamaia sat.Sa nu se destepte locuitorii din Mamaia sat si sa nu ceara pe baza de referendum autonomie de localitate rurarla comuna vezi Costinesti.Asa ca atentie tovilor de la USL