Primăria Năvodari oferă pachete cu ocazia Sfintei Cuvioasă Parascheva

Primăria Năvodari continuă acordarea de pachete pentru pensionari, persoane beneficiare de cantină socială, beneficiari ai ajutoarelor sociale și pentru persoanele încadrate în grad de handicap. Proiectul se derulează la inițiativa primarului Nicolae Matei, cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioasă Parascheva. Acțiunea se va desfășura în perioada 7-9 octombrie, între orele 900-16.00, iar locațiile stabilite vor fi următoarele: Casa de Cultură Pontus Euxinus ( pensionari are căror nume de familie încep cu A, B, C, D), Casa Căsătoriilor ( pensionari are căror nume de familie încep cu E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O), Club T.S.P. Ecoterm (pensionari ale căror nume de familie încep cu P, R, S, Ș, T, Ț, U, V, X, Y, Z) și Cantina Socială (persoane încadrate cu grad de handicap, beneficiari de ajutor social și persoane care beneficiază de cantina socială). Pachetele vor conține: o sticlă de ulei (1 l), un kilogram de orez, un kilogram de zahăr, o pungă de pulpe de pui la 2.5 kg, o pungă de ficat de pui și un chec.