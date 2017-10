Primăria Năvodari decontează abonamentele elevilor şi studenţilor

Primăria Năvodari decontează abonamentele elevilor și studenților

Grija permanentă a administrației din orașul Năvodari pentru elevii și studenții localității continuă chiar dacă este vacanță.Potrivit unei hotărâri a Consiliului Local Năvodari, elevii și studenții beneficiază de ajutor din partea primăriei la decontarea transportului pentru cei care fac naveta la Constanța. Practic, administrația din Năvodari le decontează 50 % din taxa de transport. În aceste condiții, orice tânăr din Năvodari care dorește să urmeze o facultate are tot sprijinul din partea autorităților locale. Tocmai de aceea, nici nu este de mirare că numărul studenților a crescut de la un an la altul.Deoarece recent au fost alocați bani, reprezentanții Primăriei Năvodari au anunțat că, în zilele de 3, 4 și 5 august decontează, într-un procent de 50%, abonamentele elevilor și ale studenților domiciliați pe raza orașului. Administrația locală precizează că decontarea este în valoare de 50% pentru lunile aprilie și mai, iar în luna iunie are o valoare parțială din acest procent. Decontarea se va face pentru elevii și studenți ce au depus dosare în acest sens.