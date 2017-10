Primăria "muşcă" tare! Ce AMENZI riscaţi dacă vă PLIMBAŢI CÂINELE FĂRĂ LESĂ

10

ptr angela

o pisica daca ai crescut vreodata in casa iti face numai in locuri special amenajat pe placul lor, nu o sa vezi niciodata o pisica sa faca in pat, pe pres,pe haine etc etc ( pisica normala nu bolnave),mai ales pisicile specificate de tine care stau pe afara .

Răspuns la:

Angela, 19 aprilie 2013

In blocul nostru e o baba care creste pisici - vreo doua. In afara acestora, mai hraneste si o turme de alte feline in fata blocului, care intra in...