Primăria Murfatlar caută promotori pentru proiectele pe bani europeni

Transport calatori

Observam ca Primaria Murfatlar a demarat procedurile de licitație pentru achiziționarea serviciilor și materialelor necesare în demararea unui proiect pe fonduri europene ce vizează dezvoltarea formelor alternative de turism și responsabilizarea privind resursele de mediu... dar Primaria Murfatlar s-a interesat vreodata de transportul calatorilor cu mijloacele de transport in comun? Domnul primar Cojocaru s-a interesat in ce conditii mizere fac naveta locuitorii Murfatlarului, locuitori care l-au votat pe domnul primar Cojocaru. Domnule primar aveti idee cum sunt ticsiti, umiliti, jigniti locuitorii comunei dumneavoastra in microbusele de pe ruta Murfatlar-Constanta ale firmei EURO TRANS TUR? Stiti domnule primar Cojocaru ca sute de cetateni ai Murfatlarului sunt expusi zilnic accidentelor si nenorocirilor din cauza neglijentei patronilor firmei care angajeaza soferi incompetenti,iresponsabili, niste tigani ordinari care isi bat joc de calatori? Stiti domnule primar Cojocaru ca multi dintre concetatenii dumneavoastra sunt supusi multor umilinte pe acest traseu pentru ca soferii de la EURO TRANS TUR fac legile? Iar Primaria Murfatlar face demersuri pentru tot felul de licitatii????? Iesiti afara din Primarie pe teren si vedeti realitatea domnule primar Cojocaru....