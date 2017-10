Primăria modifică impozitarea clădirilor nerezidenţiale. Cât vor plăti agenţii economici

2

cerere

ca cetatean al orasului Constanta cer primarului reducerea impozitului la apartamentul in care locuiesc deoarece se afla in imediata vecinatate al cartierului mazare&fagadau si din aceasta cauza am de suferit asfel:scandaluri,batai,sunete de sirene ale salvarii (cel putin una pe zi),manele (numai in data de ieri 29.01. a.c. au sunat manelele de dimineata pana in noapte si s-au incins gratarele desi este interzis prin lege),claxoane chiar si in miez de noapte(atunci se aduc tigarile de contrabanda),urlete si injuraturi la orele 03.dimineata (atunci vin centuristele de la produs si se cearta pe malai) in concluzie mazare & fagadau a facut o cloaca urat mirositoare in constanta si pentru acest motiv ar trebui ca cei care au de suferit sa le fie redus impozitul daca politia locala,politia,jandarmeria,primaria nu ii pot tine in frau pe acesti tigani(pardon, saracii constantei)