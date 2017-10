Primăria Mihai Viteazu, o afacere în familia Grameni

Primăria comunei Mihai Viteazu pare a fi o afacere în familia Grameni. Actualul primar al localității, liberalul Gheorghe Grameni, îl va avea contracandidat la alegerile locale, de pe 1 iunie, pe fiul său, Iancu Grameni. Odrasla primarului, în vârstă de 29 de ani, va candida din partea PD-L. Iancu Grameni spune că nu știe ce planuri electorale are tatăl său, însă îi transmite „că vine o vreme când va trebui să se retragă”. Actualul primar al comunei, liberalul Gheorghe Grameni, a declarat că decizia fiului său de a candida din partea PD-L nu îl deranjează cu nimic, el specificând în acest sens: „Este liber să facă ce vrea, iar dacă el se simte mai apropiat de PD-L, e treaba lui. În orice caz, chiar dacă voi mai candida, nu o să ne jignim unul pe celălalt, eu îl sprijin 100%”. Grameni tatăl nu a putut însă preciza care a fost motivul pentru care fiul său va candida tocmai din partea democrat liberalilor: „Cred că nașul său, care este în PD-L, l-a influențat. Acum vreo două luni am avut noi niște discuții pe tema intrării sale în partid, dar nu aș ști să spun exact de când este efectiv membru de partid”. În ceea ce privește propria sa candidatură, Gheorghe Grameni a subliniat, încă o dată, că nu este hotărât dacă va mai merge pe mâna liberalilor: „Încă sunt supărat pe politică. Pe de altă parte, dacă voi mai candida, am certitudinea că voi câștiga. Liberalii nu vor să renunțe la mine, eu doar stând în casă și tot iau 75%. Mai mult decât atât, chiar ei mi-au spus că dacă eu nu mai candidez, nici nu vor mai desemna pe altcineva în cursa pentru primărie”. Cât despre data la care va da un răspuns cu privire la depunerea candidaturii, actualul gospodar șef a menționat: „Am termen până la 25 aprilie, iar până atunci aștept decizia instanței în patru dosare pe care le am. Sunt acele probleme care m-au făcut să mă gândesc tocmai la faptul dacă voi mai candida sau nu, dacă voi mai face sau nu politică. În funcție de asta voi da un răspuns”. Pe de altă parte, primarul Grameni nu s-a sfiit, totuși, să declare care este, în opinia lui, orientarea alegătorilor din comună: „Oamenii știu ce am făcut ei în acești ani. Eu sunt cel mai tare și nu cred eu că dă lumea tatăl pe fiu”.