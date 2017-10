Primăria Medgidia susţine centrul multifuncţional pentru copiii cu dizabilităţi

1

Javrele

Javrele jagardiene din Consiliu au votat din nou proiectele primarului. Strangem cu 20% mai mult la buget, dar diminuam bugetul Spitalului Municipal Medgidia. Atunci du-te si plimba-te nene Iordache, daca nu esti in stare sa gasesti solutii pentru, daca nu marirea, macar mentinerea fostului buget al Spitalului Medgidia. Iar in privinta acordului dat de tine si de acolitii din PSD ca RAJA sa isi faca de cap si in Medgidia crescand dupa bunul plac anual tarifele la mc de apa si canalizare, nu pot da va transmit decat un mesaj: SUNTETI NISTE MIZERII!!!