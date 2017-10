Primăria Medgidia spune nu drogurilor

Vineri, începând cu ora 12.00, la sala I.N.Roman din Medgidia, a avut loc ședința Grupului de Lucru Municipal Antidrog din cadrul programului intitulat „Evită extazul - Refuză agonia - Spune nu drogurilor”. Împreună, reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, ai Poliției Municipiului Medgidia, ai unităților de învățământ, elevi și părinți dar și Primarul Municipiului Medgidia, Marian Iordache, au evaluat prima fază a programului făcând o analiză a activităților desfășurate și a rezultatelor înregistrate până în prezent.„Astăzi s-a desfășurat o acțiune extrem de importantă la Casa de Cultură I.N.Roman din Medgidia care are ca scop păstrarea tineretului sănătos printr-o educație și informare corecte. A fost o dezbatere care i-a invitat pe tineri să evite consumul de droguri și mai ales să colaboreze cu organele abilitate pentru depistarea celor care distribuie sau care consumă droguri. De la începutul programului și până în prezent am depistat și am închis centre care vindeau produse etnobotanice. O altă acțiune a fost aceea de a merge în rândul tinerilor și de a discuta cu ei despre pericolele pe care le reprezintă drogurile pentru sănătate și pentru viață și în mai multe rânduri împreună cu Poliția Municipală Medgidia și cu Poliția Locală am acționat acolo unde am fost sesizați de existența unor grupuri periculoase de infractori care distribuie sau comercializează droguri. În Medgidia au fost identificați mai mulți dealeri care au fost arestați de către Poliție prin intermediul diviziei specializate în combaterea traficului de droguri iar acțiunile de educație și prevenire a consumului de droguri au fost făcute atât alături de cadre didactice cât și de organizații nonguvernamentale”, a declarat primarul Marian Iordache.