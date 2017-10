Primăria Medgidia, pas important pentru reabilitarea edificiilor otomane

Moment istoric la Medgidia: după sute de ani de la construcția edificiilor otomane, acestea vor fi reabilitate cu ajutorul investițiilor străine. Zilele trecute, a fost semnat protocolul de colaborare între Muftiatul Cultului Musulman din România și Primăria Municipiului Medgidia, ca prim pas pentru readucerea la viață a unei părți impor-tante din istoria românilor.Astfel, Primăria Municipiului Medgidia a primit o delegație din Turcia, mai exact membri din Grupul de Prietenie Româno - Turc, din care fac parte și deputați ai Parlamentului Republicii Turcia. Aceștia s-au arătat extrem de încântați de relațiile strânse dintre Medgidia și Turcia, precum și de inițiativa de a reabilita edificii musulmane într-un municipiu unde conviețuiesc în armonie comunitățile de creștini și cele de musulmani.Protocolul de colaborare între Muftiatul Cultului Musulman din România și Primăria Municipiului Medgidia are ca scop refacerea fostului seminar musulman și a băii turcești, urmând ca obiectivul să poarte numele „Centru de Cultură și Tradiție Turco-Tătară” din Medgidia. Pe lângă edificiile amintite, se va pune în valoare și „valul din epoca romană”, vechi de aproximativ 1.900 de ani, care se află sub actuala clădire a seminarului. După finalizarea lucrărilor, spațiul va deveni un punct turistic, educativ și etnografic, însă va fi și unul funcțional, în sensul că va putea găzdui spații de recreere specifice culturii musulmane, destinate tuturor comunităților din Medgidia și nu numai.Potrivit primarului Municipiului Medgidia, Marian Iordache, proiectul de reabilitare este finanțat din surse private din Turcia, la inițiativa lui Recep Altepe, primarul orașului Bursa, și are o valoare de aproximativ 3,5 milioane euro. Lucrările vor începe în luna iulie a acestui an, urmând a fi finalizate în aproximativ 12 luni.