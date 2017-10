Primăria Medgidia organizează Boboteaza

1

Zau ?

Este stupefiant , acest spectacol , organizat in stil fesenist , de catre o institutie laica , platita de catre toti cetatenii , printre care si romani onesti , fara credinta in Daniel si Teodosie , liber-cugetatori , sau atei , turci , tatari , lipoveni s.a. Berbecul asta de Iordache , pe unde apare , are in dreapta si un popa , cu plete si barba , dar si cu o burta cat un butoi de 1000 de litri . In mod sigur , doctrina liberala , propune natiunii romane , un model de bunastare , in care , sanatatea , educatia , buna-cuviinta , mantuirea chiar , vor veni automat , consumand aghiazma si pupand poala popii , care face afaceri nefiscalizate , de 26 de ani ... Campania electorala , de tipul asta , ne convinge tot mai mult , ca mafia din administratia locala , dublata de popii astia , care pun botul , acolo unde ies gologanii , fac tot posibilul sa ramana la butoane . Mai mult , intelegem astfel , ca atat PNL-ul , cu mafiotii cunoscuti , la care se adauga mafiotii basisti , teleportati langa Iordache , cat si PSD-ul , aflat pe farasul istoriei , nu mai reprezinta o solutie rezonabila , la noile provocari ale timpului . Ba chiar , putem vorbi , de sfarsitul partidelor , care au talharit din plin Romania , de atatia ani . O resetare a administratie publice locale si centrale , este absolut necesara si asta nu se poate face , decat cu independentii care si-au dovedit competenta si integritatea . Care au facut performanta si care se poate vedea de catre oricine ...