Primăria Medgidia acordă câte 1.000 lei elevilor merituoşi

Primăria Medgidia acordă câte 1.000 lei elevilor merituoși

Consilierii locali din Medgidia s-au reunit, miercuri seară, în cadrul ședinței ordinare a lunii septembrie. Pe ordinea de zi, au fost nouă proiecte de hotărâre.La primul punct, s-a aprobat proiectul „Culture Unlimited” și cofinanțarea acestuia cu suma de 5.139,50 euro, reprezentând 2% din valoarea proiectului. Proiectul este finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria, în parteneriat cu orașul Elena din Bulgaria și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor din România și are o valoare totală de 256.975 euro. Programul are în vedere dezvoltarea comunităților prin creșterea atractivității turistice și investiționale, prin valorificarea patrimoniului cultural și natural al localităților partenere.Un alt proiect aprobat a vizat planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia.Totodată, s-a semnat proiectul privind mandatarea primarului municipiului Medgidia care să poată semna Actul adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat între Consiliul Local Medgidia și SC Lafarge Ciment (România) SA, ținând cont de faptul că societatea și-a schimbat denumirea în SC CRH Ciment (România).Aleșii locali au mai vizat și repartizarea unor unități locative într-un bloc ANL și aflat în administrarea DGDPP. Astfel, două locuințe au fost repartizate către două persoane, în urma rezilierii contractelor cu locatarii anteriori.Printre altele, consilierii locali au mai aprobat și proiectul inițiat de colegul lor Ion Narcis Ion, care viza acordarea de premii absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Națională sau Bacalaureat. Drept urmare, în Medgidia au fost identificați doi elevi care au reușit această performanță, respectiv, să obțină media 10 la Evaluarea Națională. Premiul acordat de Primărie și Consiliul Local are valoarea de 1.000 lei.