Primăria Medgidia a adus un omagiu marelui artist Dan Spătaru

Reprezentanții Primăriei Municipiului Medgidia, locuitori, artiști dar și Sida Spătaru, soția regretatului Dan Spătaru, au adus, vineri, un omagiu marelui artist. La 8 septembrie s-au împlinit 11 ani de când Dan Spătaru a murit în urma unei grele suferințe. Pe 2 octombrie era ziua sa de naștere, iar vineri ar fi împli-nit 76 de ani.Astfel, în semn de apreciere, ei s-au deplasat la bustul lui Dan Spătaru care se află amplasat în Piațeta Decebal. Din partea administrației publice locale, primarul Marian Iordache a depus o coroană la monument, gestul fiind urmat și de soția lui Dan Spătaru dar și de alte persoane care l-au îndrăgit pe artist.Pe de altă parte, administrația publică locală a dat, vineri seara, startul celei de-a X-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică Ușoară „Dan Spătaru” care are loc, an de an, în perioada 2 - 4 octombrie la Medgidia.În altă ordine de idei, deoarece Dan Spătaru este și cetățean de onoare al localității, reprezentanții Primăriei și ai Consiliului Local Municipal Medgidia au anunțat că intenționează să dea numele său unei străzi din localitate.