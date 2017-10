Primăria Mangalia modernizează peste 100 de străzi. Banii, obţinuţi din împrumut

Primăria Mangalia modernizează peste 100 de străzi. Banii, obținuți din împrumut

Consiliul Local Mangalia a aprobat, în cadrul ultimei ședințe, proiectul de hotărâre privind contractarea unei finanțări rambursabile pentru realizarea lucrărilor de modernizare a peste o sută de străzi din Mangalia, a Casei de Cultură și a cinematografului „Pescăruș”.În acest sens, reprezentanții Primăriei Mangalia au stabilit că, pentru realizarea investiției este necesar un împrumut de peste 60 milioane de lei, pe o perioadă de 12-15 ani, astfel încât să nu existe nicio presiune asupra bugetului local.Legat de acest subiect, primarul Mangaliei, Cristian Radu, a adus câteva argumente în cadrul ședinței Consiliului Local.„Investiția în infrastructura publică este primordială, dacă dorim dezvoltare economică. Am făcut permanent demersuri de găsire a unor surse alternative de finanțare, cum ar fi bani europeni sau fonduri guvernamentale”, a explicat edilul Mangaliei. Totodată, el a spus că fondurile proprii ale bugetului local nu sunt suficiente pentru investițiile în infrastructură.„Potrivit unui calcul simplu, o stradă nu poate fi asfaltată niciodată din banii încasați din taxele și impozitele plătite de locuitorii acelei străzi. De aceea, orice primărie are nevoie de surse externe, cum ar fi fonduri UE, guvernamentale sau împrumuturi”, a explicat primarul Mangaliei.Edilul Cristian Radu a mai precizat că axele europene de finanțare s-au deschis anul trecut și s-au depus deja câteva proiecte, aflate în perioada de evaluare, în vederea finanțării.„Orașul nostru are nevoie de investiții astăzi, nu mâine, și stă în puterea noastră, a Consiliului Local, a cetățenilor, de fapt, să le facem în termene scurte, rezonabile. Mangalia nu este la primul împrumut contractat, având deja în derulare un credit din anul 2006. Mai mult, Municipiul Mangalia a fost unul dintre pionierii finanțării investițiilor prin împrumut cu obligațiuni, emițând în anul 2001 obligațiuni pentru amenajarea aleii pietonale aferentă falezei în zona sudică a zonei urbane și pentru demararea lucrărilor de construire a sălii de sport a Liceului Callatis. Împrumutul nu va avea un impact negativ asupra locuitorilor, nu vor crește taxele și impozitele locale”, a mai subliniat primarul Mangaliei.De partea cealaltă, opoziția a reclamat că, prin acest împrumut, primarul și consilierii PNL au amanetat viitorul copiilor din Mangalia. În plus, ei au anunțat că se continuă strângerea de semnături pentru organizarea unui Referendum prin care se speră ca edilul Cristian Radu să fie demis din funcție, demers inițiat de consilierul local Nicolae Moroianu, de la ALDE.