Primăria Mangalia, implicată în verificarea stării de sănătate a romilor din localitate

Tigan pe propria raspundere !

Bai,da' daca merg la primarie si declar ca sunt rom,atuncea voi avea si eu parte de niscaiva gratuitati ? Sunt somer,la varsta mea nu am nici o sansa de a fi angajat,traiesc pe spinarea nevestei care are salariu mic si de multe ori,adica saptamanal ma gandesc sa-mi dau demisia de la viata.Hai sa ne declaram toti tigani,poate ca mai stii,ca asta lipsea,sa ne numim RRomania si atuncea vom incepe si noi sa ne ridicam un pic in lume...