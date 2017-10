Primăria Mangalia face eforturi pentru ca oamenii să nu stea, din nou, în frig

Potrivit unui comunicat de presă din partea administrației municipale Mangalia, Societatea Goldterm a finalizat lucrările de verificare și reparațiile la instalațiile de încălzire, iar în prezent, toate centralele termice din sudul litoralului sunt funcționale și furnizează agent termic către populație. Directorul Goldterm, Dan Georgescu, a declarat că perioada de probe s-a prelungit întrucât centralele au fost preluate de puțin timp de la Callatis Therm, iar verificarea instalațiilor se face într-un interval de minimum o lună de zile.„Punerea în funcțiune a întregului sistem a fost destul de anevoioasă, întrucât iarna trecută centralele nu au funcționat mai deloc, iar în multe cazuri înghețul a afectat instalațiile din centrale sau din subsolurile blocurilor”, a explicat Georgescu. Acesta a spus că, după preluarea de la fosta firmă de termoficare, s-a trecut imediat la probele cu apă rece și remedierea defecțiunilor.„Totuși, după ce s-a început furnizarea agentului termic, au mai apărut mici probleme inerente într-un astfel de sistem. Pe de altă parte, am descoperit chiar și un caz de eroare umană voluntară în gestionarea instalațiilor de încălzire. Un angajat al unei centrale termice bloca intenționat furnizarea agentului termic și spunea locuitorilor din zonă că este de vină calitatea proastă a combustibilului. Imediat ce am descoperit acest caz, am renunțat la colaborarea cu respectivul angajat. Nu vreau să cred că astfel de incidente au vreo legătură cu campania electorală, dar nu este normal ca populația să sufere din cauza unor indivizi iresponsabili”, a completat Dan Georgescu.El a ținut să asigure populația Mangaliei că municipalitatea face toate demersurile pentru a furniza agent termic la parametri normali, prețul gigacaloriei fiind de 295 de lei, inclusiv TVA, atât pentru căldură, cât și pentru apa caldă.„Ne cerem scuze dacă mai apar mici întreruperi, dar sunt anumite piese care trebuie schimbate la centralele termice, astfel încât să nu mai fie probleme cu termoficarea pe durata iernii”, a conchis directorul Goldterm.