Primăria Mangalia demarează programul tichetelor sociale

Ştire online publicată Vineri, 21 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația publică locală din Mangalia a decis, în scopul prevenirii marginalizării sociale a persoanelor cu venituri reduse, acordarea, din acest an, a tichetelor sociale. Valoarea acestora va fi de 500 de lei și ele vor fi acordate la cerere persoanelor singure și familiilor cu un venit net mai mic de 500 de lei/ persoană sau 1000 de lei/ familie, o dată la patru luni. De menționat este faptul că aceste tichete sociale se eliberează de către serviciul de administrație publică din cadrul primăriei, în baza documentelor care atestă veniturile realizate. Tichetele vor putea fi utilizate pentru achitarea contravalorii serviciilor de apă și canalizare, energie electrică sau medicamente, decontarea serviciilor urmând a avea loc ulterior între primărie și prestator, în baza unor convenții. Primăria Mangalia acordă, de asemenea, ajutoare de urgență în valoare de 105 lei /an pensionarilor din localitate. Ajutorul constă în alimente care se acordă de trei ori pe an, în conformitate cu Hotărârea 211 din 2007 a Consiliului Local.