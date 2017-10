Primăria Lumina, protest cu hârtie igienică. Ce nereguli reclamă cetăţenii

Primăria Lumina, protest cu hârtie igienică. Ce nereguli reclamă cetățenii

„În fiecare zi, Primăria Lumina, prin reprezentanții ei, eliberează hârtii care se presupune că au valoare legală. Însă problemele observate de cetățeni și rămase nerezolvate, promisiunile repetate care fie privesc transportul public de persoane, corupția continuă și lipsa calității serviciilor din sectorul public, fie o schimbare semnificativă, sunt constant irelevante pentru oamenii care ne conduc. Astfel, am decis să împărțim hârtie igienică, gratis, în fața Primăriei Lumina, în mod similar procesului prin care aceasta instituție își efectuează responsabilitățile față de cetățeni”, au transmis organizatorii.Mai mult, aceștia au spus că vor să atragă atenția și asupra altor promisiuni nerespectate, cum ar fi deschiderea unei farmacii non-stop, susținerea organelor legii pentru descoperirea vinovaților pentru situația penală de la Gospodăria Lumina sau reciclarea selectivă.De departe, cea mai mare nemulțumire o au cei care circulă cu transportul public. „Acțiunea noastră este și un răspuns direct la comunicarea instituțională din decembrie 2016, când, informat de împrejurările grave care pun în pericol viața oamenilor generate de firmele care asigură transportul public de persoane, deoarece călătorii sunt aglomerați în microbuze neîncăpătoare, primarul Ioan Roman a anunțat că se vor realiza modificări în doar câteva zile, în urma unei negocieri cu transportatorul.Chiar și așa, aceștia continuă să opereze în ilegalitate, punând în pericol viața clienților în fecare dimineață și seară”, a spus Veronica Enușcă, unul dintre organizatorii evenimentului.v v vContactat telefonic, șeful adminstrației locale din Lumina, Ioan Roman, a spus că, de fiecare dată, va ține cont de nemulțumirile oamenilor, scopul său fiind ca locuitorii să-și îmbunătățească nivelul de trai.„Părerea mea este că cei care au organizat așa zisul protest, pentru că eu știu că pentru un protest ai nevoie de autorizație, ori sunt rău intenționați, ori vor să dezinformeze. Firma respectivă nu circulă în ilegalitate, cum susțin cei care spun că au nemulțumiri. Pe de altă parte, cunosc foarte bine problema legată de transportul călătorilor, însă nu dau eu licența, nu fac eu traseul. Am primit încă de anul trecut mai multe reclamații referitoare la transport. La sfârșitul anului trecut, am discutat cu administratorul firmei, iar ulterior a fost suplimentat numărul de mijloace de transport în comun. Chiar și așa, am înțeles că mai sunt anumite intervale de timp când este foarte aglomerat și oamenii stau înghesuiți. Reclamații au mai fost legate de faptul că autobuzele nu vin de fiecare dată la timp și de aici se creează disconfortul, iar anumiți șoferi au o atitudine sfidătoare la adresa călătorilor. Eu voi face tot ce depinde de mine pentru a crește nivelul de trai al locuitorilor din comuna Lumina”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul comunei Lumina, Ioan Roman.