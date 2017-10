Primăria îşi schimbă parcul auto

Primăria își schimbă parcul auto

În urma ședinței Consiliului Local de ieri, consilierii au votat proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției în sistem leasing a unui număr de 40 de autoturisme. Potrivit directorului Direcției Servicii Publice, Ionel Pilat, municipalitatea are în dotare 38 de autoturisme, majoritatea Renault Clio, folosite pentru transportul funcționarilor publici în deplasările de pe teren. Trebuie menționat că aceste autoturisme au fost achiziționate acum trei ani tot printr-o Hotărâre de CL. Cu toate acestea, aleșii noștri visează la noi modele care să le înlocuiască pe cele vechi. „Primăria a devenit proprietar al acestor autoturisme și are dreptul acum la un nou număr de achiziții. Am decis că este mai bine să cumpărăm o serie nouă decât să cheltuim și mai mulți bani pentru repararea celor actuale”, a explicat Pilat. El a mai spus că cele 38 de mașini vor fi vândute în toamnă, banii obținuți urmând să reprezinte avansul pentru noua achiziție.