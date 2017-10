Primăria Eforie organizează “Festivalul grătarelor”

2

Abureli

Iar iese din pamant, Brailoiu ca doar au trecut 4 ani. Cine dracu l-a vazut pe vreo strada in acest rastimp?Si-a facut plinul si acum a iesit la atac; ameninta din umbra , filmeaza si altele..Fiecare om e liber sa creada in ce partid doreste mai plavanule! Crezi ca mai poti minti oamenii cu un mic? Nu ai facut nimic nimic 8 ani in oras....pleaca!