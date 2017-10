Primăria din Bărăganu va inaugura noua şcoală pe 15 septembrie

Primăria din Bărăganu va inaugura noua școală pe 15 septembrie

Elevii din Bărăganu vor începe anul școlar într-un sediu nou. Constantin Bențea, primarul social-democrat al comunei Bărăganu, a declarat că valoarea acestei investiții se ridică la 12 miliarde vechi. „Cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, am început lucrările la noul sediu încă de anul trecut, și am reușit acum să îl finalizăm. Puteam să definitivăm proiectul încă de iarna trecută, dar am vrut să facem finisajele în această vară, având timpul prielnic pentru acest lucru”, a precizat Bențea. El a menționat că școlarii vor avea și două laboratoare noi, unul de informatică și unul de fizică și chimie. „Este un sediu nu european, ci super-european”, s-a mândrit primarul. El a făcut și investiții pe termen lung. A început pietruirea dru-murilor din Lanurile, pe o lungime de trei kilometri, și a celor din Bărăganu, pe aceeași distanță, lucrările fiind încheiate în luna august. „Investiția depășește 10 miliarde de lei vechi”, a mai precizat gospodarul șef. „Noi ne dorim mult mai mult, dar nu suntem singurii care au nevoie de sprijin”, s-a resemnat, la sfârșit, Bențea.