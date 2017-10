Primăria Cumpăna, partener într-un proiect pentru prevenirea abandonului şcolar

Primăria Cumpăna, partener într-un proiect pentru prevenirea abandonului școlar

Primăria Cumpăna deru-lează, în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna și cu Liceul tehnologic „Nicolae Dumitrescu”, proiectul „Un viitor mai bun pentru copiii noștri”. Acesta are drept scop prevenirea abandonului școlar pentru un număr de 25 de copii din comună. Totodată, proiectul vizează prevenirea marginalizării elevilor cu rezultate bune la învățătură, dar care provin din familii cu posibilități reduse sau din familii aflate într-o perioadă mai dificilă prin facilitarea accesului la activități extra-școlare și reducerea riscului de excluziune socială.Grupul țintă este format din 25 de copii, elevi ai Liceului tehnologic „Nicolae Dumitrescu”, din ciclul primar și gimnazial, beneficiari direcți ai serviciilor sociale din comuna Cumpăna. Proiectul are în vedere și creșterea gradului de conștientizare în rândul comunității și al părinților pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și cel al excluziunii sociale.În cadrul acestui proiect, ieri, beneficiarii au primit sprijin material constând în alimente precum orez, făină, zahăr, ulei, mălai, paste făinoase, bulion, conserve și carne de pui, precum și produse igienico-sanitare cum ar fi săpun, șampon și detergent. De asemenea, în cadrul acestui program, au fost achiziționate și distribuite rechizite necesare desfășurării activităților în cadrul Centrului de tip after school din localitate în cadrul săptămânii „Școala Altfel”.Proiectul „Un viitor mai bun pentru copiii noștri”, finanțat de Fundația Principesa Margareta a României și Fundația Vodafone, se desfășoară în comuna Cumpăna, în perioada septembrie 2015 - aprilie 2016. Activitățile se derulează în cadrul Centrului de tip after school din comună, prin implicarea cadrelor didactice, a voluntarilor și a părinților, precum și a altor membri ai asociației și comunității. Valoarea totală a proiectului este de 9.000 lei.