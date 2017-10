Primăria Cumpăna, dezbatere privind bugetul comunei

1

Fara primarita Gaju

Gaju imi apare noaptea in vise.Ba este demon,ba este inger salvator.O visez pe Gaju ca imi pupa copii,ca-i duce la scoala,o visez ca-i spala la fund.Altadata o visez ca ma pupa si pe mine.Atunci am un cosmar.Ma trezesc speriat si transpirat.O vad pe Gaju dimineata in caimacul din ceasca de cafea.O vad cum pluteste ca un spirit in fumul de tigara.O vad pe Gaju in vanzatoarea de la alimentara.Vanzatoarea imi baga sticla de ulei in geanta,uleiul este gratis,vanzatoarea Gaju imi da o acadica.Gaju iar ma pupa.Ma trezesc.Ce bine ca a sunat ceasul.Gaju este peste tot.Gaju este "in cele ce sunt si-n cele ce maine vor rade la soare".