Interviu cu Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța

Primăria Constanța, ZERO lei, ZERO bani din fonduri europene. Primăriile PNL din județ, 65% din totalul fondurilor atrase

Deputatul Bogdan Huțucă, președinte al PNL Constanța, a adresat o interpelare ministrului Fondurilor Europene privind situația proiectelor cu bani europeni derulate de primăriile din județ în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, iar răspunsul a fost unul dezastruos pentru municipiul Constanța







Pentru a afla mai multe despre proiectelor europene din județul nostru, am stat de vorbă cu președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă.







- Ați primit zilele trecute răspuns oficial de la Ministerul Fondurilor Europene în legătură cu o interpelare a dvs privind fondurile europene atrase de primăriile din județul Constanța. Ce spun documentele?







- Ministerul Fondurilor Europene a prezentat și a confirmat cele mai sumbre cifre pentru municipiul Constanța, dar care nu surprind pe nimeni. În exercițiul financiar al UE 2014-2020, Primăria Constanța a reușit performanța de a derula ZERO proiecte cu fonduri europene. Cifrele sunt oficiale, confirmate de Minister, și vorbesc de la sine despre o realitate dureroasă. Municipiul Constanța a atras din 2014 și până în prezent ZERO lei, ZERO bani fonduri europene. Ceea ce se vede în infrastructura orașului, în investițiile publice, în calitatea serviciilor publice și, de ce nu, în calitatea vieții constănțenilor. Asta nu a înțeles și nici nu va înțelege vreodată primarul Constanței: fără fonduri europene, fără proiecte mari de investiții nu va dezvolta niciodată orașul.







Pe de altă parte, din totalul fondurilor europene din județul Constanța, 65% au fost atrase de primarii PNL, și doar 18% de cei ai PSD. Acest lucru vorbește de la sine despre performanța administrațiilor liberale, despre competența și profesionalismul primarilor PNL.







Admnisitrațiile liberale, nu doar din județul nostru ci din întreaga țară, au devenit etaloane ale dezvoltării și investițiilor cu bani europeni. Vedem cum arată astăzi Clujul, Aradul, Timișoara sau Oradea, Alba-Iulia sau Sibiul. Cu o administrație liberală, așa ar putea arăta și Constanța...







- Ministerul Fondurilor Europene spune însă că municipiul Constanța a semnat 5 contracte de finanțare în valoare de 22 milioane lei...







- Ministerul Fondurilor Europene precizează că municipiul Constanța a semnat un număr de 5 contracte de finanțare în valoare de 22 milioane lei, însă acestea NU SE AFLĂ ÎN DERULARE. Aici ar fi nevoie de câteva precizări foarte importante:







1. A semna contractul de finanțare nu garantează în niciun fel faptul că acei bani vor și ajunge în cele din urmă la beneficiar. Avem exemplul Parcului Arheologic Constanța, al Pavilionului Expozițional, în care deși erau semnate contracte de finanțare cu UE, banii au fost plătiți în cele din urmă din buzunarele constănțenilor, organismele europene retrăgându-și întreaga finanțare din cauza gravelor nereguli constatate







2. Contractele de finanțare semnate de Primăria Constanța nu vizează proiecte de dezvoltare sau modernizare a orașului. Nu sunt proiecte de infrastructură, sănătate sau mediu.







3. Valoare contractelor semnate de Primăria Constanța echivalează cu valoarea contractelor DERULATE de primăriile comunelor Oltina și Cuza Vodă, administrații liberale. De asemenea, valoarea proiectelor DERULATE DE Primăria Eforie este de 3 ori mai mari decât ce a reușit Primăria Constanța să strângă pe hârtii.







- Cum vă explicați atunci această incapacitate a Primăriei Constanța de a genera proiecte europene?







- În primul rând, este vorba despre primar. El orientează politica de fonduri a municipalității în funcție de problemele și nevoile pe care le identifică în comunitate. Apoi, este vorba despre abilitatea lui de a genera proiecte, de a găsi finanțare cu costuri cât mai mici pentru cetățeni.







Primarii PNL au înțeles că atunci când generezi investiții și dezvolți localitatea, vin investitorii, care aduc locuri de muncă bine plătite, oamenii trăiesc mult mai bine și scade presiunea pe bugetul local cu ajutoarele și subvențiile sociale.







La Constanța a fost invers. Primăria a tăiat constant investițiile, nu a fost interesată de proiecte de dezvoltare, a alungat investitorii, iar cea mai mare parte din buget s-a dus pe ajutoare sociale, sub o formă sau alta. Așa a ajuns Constanța să aibă buget de asistență socială, care geme a sărăcie și subdezvoltare. Iar primarului i-a convenit de minune deoarece a prins captivi zecii de mii de constănțeni pe care îi ține în sărăcie și cărora preferă să le dea ajutoare sociale și subvenții iar apoi să-i scoată ordonat la vot, decât să le ofere locuri de muncă bine plătite, dar să nu poată să-i mai controleze electoral.







Și dacă vă uitați, aceasta este politica PSD în mai toată țara, nu doar la Constanța. O Românie săracă și needucată, captivă ajutoarelor sociale, înseamnă de fapt voturi și control pentru PSD.







- Credeți că votul din 26 mai va putea schimba în vreun fel această situație?







- Votul din 26 mai pentru alegerile europarlamentare este crucial pentru România. În primul rând, românii pot da semnalul că vor altceva, că vor spitale și școli la standarde europene, că vor autostrăzi reale și nu SF-uri pe hârtie, că vor salarii decente și job-uri care să le pună în valoare pregătirea și profesionalismul. Românii au înțeles că schimbarea se produce la VOT și că nu mai pot lăsa pe alții să hotărască în locul lor.













(Comandat de PNL Constanța, cod mandatar financiar 41190007)