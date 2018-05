Deputatul Bogdan Huțucă:

"Primăria Constanța, ZERO lei atrași din fonduri europene"

Președintele Organizației Județene a PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, susține că dezvoltarea oricărei comunități locale îndreptată spre modernizare și inovație nu se poate face decât prin proiecte cu finanțare europeană.El atrage atenția că fondurile europene ar fi trebuit să fie principalul motor de dezvoltare al municipiului Constanța, mai ales în condițiile în care actuala conducere PSD-istă a Primăriei se plânge de resursele bugetare insuficiente avute la dispoziție.Liberalul susține că presiunea pe bugetul local este una uriașă, iar administrația locală angajează banul public în cheltuieli nejustificate, dar mai ales în proiecte a căror finanțare ar fi trebui să degreveze vistieria orașului.„Am văzut, din păcate, cum o administrație publică iresponsabilă și incompetentă a reușit performanța ca, în exercițiul financiar 2007-2013, să returneze Uniunii Europene fonduri consistente, asta deoarece nu a respectat corectitudinea licitațiilor publice în desemnarea firmelor câștigătoare. Astfel, din cele 15 proiecte implementate de UAT Municipiul Constanța pe Programul Operațional Regional, șapte s-au derulat cu încălcări ale legislației în materie de achiziții publice, fiind impuse corecții financiare, care în unele situații au mers până la 100% din valoarea lucrărilor. S-au pierdut astfel milioane de euro, pentru care primarul Constanței nu a oferit niciodată vreo justificare. Mergând pe firul finanțărilor cu bani europeni obținute de Primăria Constanța, am solicitat public ministrului Fondurilor Europene să prezinte informații referitoare la proiectele depuse de către administrația locală a Municipiului Constanța, pe toate axele de finanțare deschise, în cadrul exercițiului financiar 2014-2020”, a declarat Bogdan Huțucă.El a mai adăugat că a și primit răspunsul ministrului Rovana Plumb, care este unul cât se poate de concludent.„Potrivit adresei Ministerului Fondurilor Europene cu nr. 386/27.03.2018, până în prezent, la nivelul Municipiului Constanța, autoritățile de management au semnat cu beneficiarii 35 de contracte de finanțare, în valoare totală de 406,41 milioane lei, din care aproximativ 271,69 milioane lei reprezintă contribuția UE. Din această sumă, însă, Primăria Constanța a reușit să atragă… zero lei, neavând niciun proiect aprobat, banii fiind atrași în cea mai mare parte de agenți economici. La polul opus, potrivit acelorași date oficiale, stau trei UAT-uri conduse de primari PNL”, a spus Huțucă.Este vorba despre UAT Negru Vodă, care a accesat 3,1 milioane lei fonduri europene prin proiectul „Amenajare spații verzi”, Primăria Orașului Techirghiol, care a reușit să acceseze peste 13 milioane de lei bani europeni prin proiectul „Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și a activităților recreative în stațiunea balneară Techirghiol”, și Primăria Eforie, cu 17,5 milioane lei prin proiectul „Amenajarea obiectivului turistic natural de utlitate publică – Lacul Belona”.„Până în prezent, UAT Municipiul Constanța are un singur proiect depus care se află în etapa de evaluare tehnico-financiară. Este vorba despre proiectul ce vizează creșterea eficienței energetice a imobilului Liceului Teoretic «Ovidius», în valoare de 10,2 milioane lei. Așadar, în exercițiul financiar 2014-2020, până în momentul de față, Primăria Constanța are zero proiecte finanțate din fonduri europene și unul singur aflat în faza de evaluare. Într-un oraș care nu are parcuri, parcări, trotuare, spații de agrement și petrecerea timpului liber, Primăria nu vine cu niciun proiect”, a concluzionat liderul liberalilor din Constanța, Bogdan Huțucă.