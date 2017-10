Primăria Constanţa taie zilele oraşului de pe listă. În loc de concerte, urări de sănătate!

2

Parodii

Cand am citit acest articol m-am intrebat ,ani de zile am cantat ca ne tragem din Traian si Decebal ,dar daca orasul s-a numit dupa Imparatul Constantin de ce este de genul feminin si iata ce am aflat : Constanta este orasul cel mai vechi atestat de pe teritoriul Romaniei. Prima atestare documentara dateaza din 657 i.Hr. cand pe locul actualei peninsule s-a format o colonie greaca numita Tomis. Localitatea a fost cucerita de romani in 71 i.Hr. si redenumita Constantiana dupa sora vitrega a imparatului Constantin cel Mare.Ea se nascuse ca fiica lui Constantin Chlorus (tatal lui Constantin cel Mare) si a Flaviei Maxima Theodora (imparateasa Bizantului).Pai pe 21 mai noi sarbatorim pe Sfintii Imparati Constantin si mama sa Elena .Deci Constantiana nu era fiica imparatesei Elena .Ma intreb cine a pus zilele Constantei incepand cu 21 mai ce legatura avea acea parodie cu marea sarbatoare crestina.Felicitari domnule Fagadau ca desfiintati toate parodiile din ultimii ani. Ziua Constantei ar trebui sa fie pe 15 August ,iar Sfanta Maria ar trebui sa fie patroana spirituala a orasului Constanta.