Primăria Constanţa, start la colectarea taxelor. Cum se stabileşte impozitul pentru clădirile rezidenţiale

Primăria Constanța, start la colectarea taxelor. Cum se stabilește impozitul pentru clădirile rezidențiale

Pentru cei mai mulți dintre constănțeni, ianuarie este luna în care se grăbesc să-și achite dările la stat pentru a beneficia de bonificația oferită de Primăria Constanța. Și cum s-a tot anunțat că, începând cu acest an, conform noului Cod Fiscal clădirile vor fi diferențiate, mulți dintre oameni stau cu emoții să vadă cât au de achitat la bugetul local.Reprezentanții Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța au anunțat că plicurile cu facturile pe anul 2016 vor sosi zilele următoare. Până atunci, constănțenii trebuie să știe că impozitul pe clădiri se stabilește în funcție de destinația clădirii. Astfel, în categoria clădirilor rezidențiale sunt incluse clădirile folosite pentru locuit și clădirile-anexe.În cea de-a doua categorie, cea nerezidențială, sunt incluse: clădiri folosite pentru activități administrative, comerciale, de agrement, cult, cultură, educație, financiar-bancare, sociale, turistice, de sănătate, structurile de primire turistice, clădiri sau spații unde se înregistrează sedii secundare și puncte de lucru, clădirile în care nu se desfășoară nicio activitate, dar destinația rezultată din autorizația de construire este de nerezidențială.Și pentru că mulți constănțeni nu înțeleg cum se va calcula noul impozit, reprezen-tanții SPIT Constanța au explicat modul de calcul pentru clădirile rezidențiale.„Impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței construită desfășurată (dacă dimensiunile exterioare nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior al clădirii, atunci suprafața construită desfășurată se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu coeficientul de transformare de 1,4) a acesteia exprimată în mp cu valoarea impozabilă pe mp prevăzute în art. 2 și art. 3, anexa nr. 1 din Hotărârii Consiliului Local nr. 312/2015 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2016. Valoarea impozabilă este ajustată în funcție de următoarele criterii: rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea cu un coeficient de corecție; anul finalizării construcției: cu 50% pentru clădirea cu o vechime de peste 100 de ani, cu 30% dacă are o vechime între 50-100 ani, inclusiv și cu 10% dacă are o vechime între 30 și 50 de ani, inclusiv”, a transmis directorul SPIT Constanța, Virginia Uzun.„Așadar, dacă luăm ca exemplu un apartament de două camere în suprafață utilă de 50 mp, construit în anul 1980, situat în zona A (centrul orașului), se calculează astfel: suprafața construită desfășurată este egală cu suprafața utilă x 1,4=50 mp x 1,4= 70 mp. Valoarea de impunere= 70 mp x 2,4 (coeficient de corecție rang/zonă) x 1.200 lei/mp x 0,9 (reducere 10% an finalizare construcție)=181.440 lei.Impozit clădire 2016 este egal cu valoarea de impunere x 0,08%=181.440 lei x 0,08%=145 lei”, au mai explicat reprezentanții SPIT Constanța.v v vMenționăm că, pentru persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri cu destinație nerezidențială, impozitul pe clădiri aferent anului 2016 s-a stabilit automat prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile calculate ca pentru clădirile rezidențiale.Contribuabilii care se regăsesc în această situație au obligația să depună declarații fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri până la data de 31 martie 2016. Recalcularea impozitului, după caz, se va face numai dacă se vor depune declarațiile fiscale însoțite de documentele aferente. Persoanele juridice care vor să afle exact cum se calculează noile impozite pentru clădirile unde desfășoară activități economice se pot adresa angajaților de la SPIT Constanța.În altă ordine de idei, revenind la persoa-nele fizice, reamintim că, la ultima ședință a anului trecut, consilierii locali municipali au stabilit ca, din 2016, taxa de salubrizare cunoscută mai mult ca taxa de habitat să devină taxă unică pentru toți constănțenii. Cu alte cuvinte, ea să nu se mai plătească în funcție de veniturile pe care le obține o persoană, ci să fie o taxă unică de trei lei de persoană pentru fiecare lună din an.