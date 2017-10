Primăria Constanţa sistează, astăzi, distribuirea alimentelor de la UE

Primăria Constanța sistează, astăzi, distribuirea alimentelor de la UE

După împărțirea a jumătate dintre pachete, reprezentanții Primăriei Municipiului Constanța sistează distribuția alimentelor venitede la Uniunea Europeană pentru beneficiarii acestui program. Reprezentantul municipalității și cel al Consiliului Județeanau afirmat că speră ca acțiunea să fie reluată până la sfârșitul lunii în curs, însă nu au putut garanta acest lucru.Potrivit șefului Direcției de Achiziție și Distribuție Ajutoare din Primăria Constanța, Iulia Zahar-ciuc, motivul pentru care acțiunea a fost oprită periodic este acela că, în depozite, nu mai există patru din cele 11 alimente pe care UE le oferă prin acest program. De altfel, a explicat Zaharciuc, încă de la începutul programului, județul Constanța a fost privat de unul dintre ele - ulei.„După cum se știe, începând cu data de 29 octombrie, am început distribuția produselor de la UE și până acum am reușit să le dăm la jumătate din beneficiari. Am dat 10 categorii de produse, am anunțat la început că al 11-lea produs, respectiv uleiul, nu a venit încă. Am început distribuția pentru că nu voiam să stăm cu ele, aveam deja depozitul plin de marfă, urmând ca la o dată ulterioară să facem o distribuție doar pentru ulei. Totuși, ne aflăm în situația în care trebuie să anunț că sistăm acțiunea începând de mâine (n.r. - astăzi), pentru că nu mai există încă patru categorii de produse, respectiv făină, mazăre, roșii în bulion și biscuiți. Ar fi foarte complicat să dăm acum, la beneficiarii de săptămâna aceasta, restul de produse, după care iarăși să facem o acțiune. E mai greu chiar și pentru beneficiari, așa că s-a luat această hotărâre până când vom avea și aceste produse pe stoc”.Doar patru primării din județ și-au primit pacheteleDeși gurile rele spun că această sistare și reluare ulterioară are menirea a ajuta USL să ia ochii electoratului cu pachete fix în perioada campaniei electorale, reprezentanții municipalității și ai conducerii județene aruncă vina în cârca companiilor de distribuție. Potrivit lui Cristian Hagea, inspector în cadrul direcției de control al CJC, implementatorii direcți ai proiectului, adică cei de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, nu au trimis „nici măcar graficul de transport” referitor la cel de-al 11-lea produs care lipsește.„Anul acesta, au fost alocate 11 produse pentru beneficiarii HG 600/2009 completată prin HG 950/2012. Acestea au fost primite de Ministerul Agriculturii prin APIA. Noi doar primim aceste alimente ca urmare a unor grafice de livrări care se întind pe o perioadă de șase luni, începând din august până în ianuarie. Din totalul de alimente alocate județului Constanța, 2.851 de tone, aproximativ o treime revine beneficiarilor municipiului Constanța. Este destul de greu ca noi, în condițiile în care cantitatea totală o primim în șase luni - șapte luni, în două luni de la începerea programului să avem toată cantitatea pentru municipiu, lăsând la o parte ceilalți beneficiari din județ, care probabil așteaptă cu aceeași nerăbdare aceste produse. Pe de altă parte, am întâlnit și situații privind furnizarea. Noi nu avem un contract cu furnizorii de alimente, e problema APIA, noi doar primim graficele și ni se spune care este reprezentantul societății, ca să-l putem contacta în cazul în care există o problemă. Am hotărât împreună cu colegii mei de la primărie să sistăm acțiunea până ce o să mai vină marfă la CJC și de îndată ce o vom primi, o vom da către Primăria Constanța pentru a fi distribuită către beneficiarii finali. Nu știu cât va dura, două-trei săptămâni. Eu am primit grafice, însă degeaba avem o cantitate în acte, dacă fizic acea cantitate nu ajunge la noi. Eu cred că se reglează situația până la sfârșitul lunii”, a declarat Hagea.Conform declarațiilor reprezentantului CJC, situația din județ este mult mai dramatică decât cea din Constanța. Acesta a precizat că produsele de la UE au fost distribuite „la două-trei primării din mediul rural”, însă nici acolo pachetele nu au fost complete.„Au fost situații disperate, au fost beneficiari care într-adevăr aveau nevoie de alimentele acestea. Am început și la Primăria Medgidia, dar am distribuit doar o parte. La nivel de județ este mai complicat, se distribuie câte trei produse, câte patru produse, câte avem pe stoc, dar vorbim de câte 200-300 de beneficiari. La 200 de beneficiari, poți să le dai și fiecare produs în parte, îi chemi de 11 ori. Adică nu e o muncă atât de voluminoasă ca în cazul Primăriei Constanța”, a spus Hagea.Cei care beneficiază de produse alimentare sunt familii și persoane singure pentru care s-a stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat, șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj, pensionarii sistemului public de pensii, ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei / lună, persoanele cu handicap grav și accentuat (adulți și copii), neinstituționalizate.Fiecare pachet conține 15 kilograme de făină albă, 800 de grame de paste făinoase, 500 grame de biscuiți, șapte kilograme orez, 7 kg ulei, un kilogram de fasole, 960 de grame de mazăre, 1,6 kg de bulion, 1,6 kg de roșii în bulion și trei kilograme de zahăr.