Primăria Constanţa şi mizeria din oraş. Cine ar trebui să-i amendeze pe constănţenii certaţi cu bunul simţ?

Constantine

pur si simplu a fost devoalata in toata splendoarea imposturii ei. Profesorii aia umflati in comunism de gradele pe care le purtau pe umeri si in fata carora tremurai erau doar niste bieti impostori turnatori la securitate, care in functie de cate note informative dadeau mai avansau din cand in cand in grad si in functie. CuCartea n-aveau nicio tangenta. Ii mai aud pe cate unii care au imbratisat teza comunista: ca pe vremea aia dom'le se facea cartea nu ca acum. Fals. Generatii de profesori analfabeti unsi de partid si securitate au indobitocit si au terorizat copiii ani de-alungul. Din ei daca 10% stiau ceva materie, restul suplineau prin frica, teroare, pedepse. De astia ti-e dor ?