Primăria Constanţa şi "bătălia" din PNL. Chiţac sau Chiru? "Revendic candidatura la Primăria Constanţa"

Primăria Constanța și "bătălia" din PNL. Chițac sau Chiru? "Revendic candidatura la Primăria Constanța"

PNL Constanța este străbătut, de la un capăt la altul, de o falie ce separă partidul în două tabere, a vechilor liberali și a „intrușilor” PDL. Oricât s-ar chinui să spoiască pe dinafară gardul armoniei și al coabitării, este clar pentru toată lumea că în organizația de la malul mării nu este pace. „Bătrânii” PNL i-au scos, încet, încet, de pe traiectoria politică pe colegii lor proaspăt veniți în partid, tăind în carne vie de unii singuri. Dovadă stau atât acțiunile politice privind pregătirea candidaturii la Primăria Constanța, cât și modalitatea în care se iau deciziile în interiorul partidului. Fiecare tabără își are propria echipă de campanie, fiecare ta-bără prezintă candidați în numele parti-dului fără să se consulte. PNL a ajuns astfel un partid care se conduce după „păreri personale” și acțiuni individuale.Dacă organizația județeană a PNL, prin vocea co-președintelui Gheorghe Dragomir, a anunțat că prima opțiune pentru Primăria Constanța ar fi amiralul Vergil Chițac, argumentând cu un sondaj în care acesta are o notorietate de 19% și o intenție de vot de 12%, celălalt co-președinte al formațiunii, Sorina Tușa, a lăsat de înțeles că lucrurile sunt departe de a fi așa. Mai exact, Tușa a declarat că nu poate fi vorba despre o nominalizare sau propunere de candidatură, această decizie urmând să se ia exclusiv în forurile naționale ale partidului, cu consensul tuturor factorilor implicați. „PNL are o șansă imensă să câștige Primăria Constanța și vom merge cu candidatul care sigur va câștiga”, a declarat Sorina Tușa într-o conferință de presă.Mai mult decât atât, senatorul liberal Gigi Chiru, până nu de mult co-președinte al PNL Constanța (și-a pierdut această funcție din cauza unei condamnări penale în prima instanță), a dat de înțeles că nu renunță așa ușor la ideea de a fi el candidatul partidului pentru Primăria Constanța.„Sunt îndreptățit să revendic o candidatură la Primăria Constanța, însă nu mă mai regăsesc în această competiție din cauza acestor criterii de integritate pe care partidul a găsit de cuviință să le adopte. Anul 2016 va fi anul marilor schimbări în Constanța și vreau să fiu parte activă a acestor schimbări”, a declarat senatorul liberal.Iar dacă PNL nu îl va lăsa să candideze, deși este cel mai bine cotat în sondaje, Chiru ia în calcul și o candidatură independentă. „Candidatura din postura de independent nu o exclud, dar este ultima variantă”, a declarat acesta, chestionat despre posibilitatea ca PNL să meargă pe mâna lui dacă își va rezolva problemele penale. Gigi Chiru susține că de ani buni lucrează la un proiect pentru Constanța, la care nu este dispus să renunțe. Până atunci însă, parlamentarul liberal trebuie să își rezolve problemele de natură penală și pe cele din interiorul partidului.