Primăria Constanţa se pregăteşte pentru sezonul estival. Fântânile arteziene, în atenţia municipalităţii

Mai multi copaci

Fratilor din Primarie... faceti mai multe spatii verzi in orasul asta ... Ne-am umplut de betoane si de praf si mizerie... La marginea orasului, oriunde, inca se mai poate, faceti parcuri si plantati copaci .... orasul asta se sufoca vara maxim ! Ne-am umplut de rable de masini si de cladiri construite ala-n dala... AJUNGE ! hai sa facem si ceva util !!! Daca plantam acum, in 10 ani o sa respiram un aer mult mai sanatos in mizeria asta de oras... Urmasilor nostri ce le lasam ???