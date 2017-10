Primăria Constanţa se joacă de-a „vardiştii“ cu Fin.Co.Ge.Ro.

Primăria Constanța se joacă de-a „vardiștii“ cu Fin.Co.Ge.Ro.

Primăria Constanța încă se chinuiește, de ochii lumii, spun unii, să scape de datoriile pe care le are față de investitorii companiei Fin.Co.Ge.Ro. După sumele cheltuite în instanță, după pericolul executării silite a bugetului local pentru 14 milioane de euro, primăria Constanța vrea să aloce alte 300.000 de lei pentru găsirea unor diriginți autorizați care să verifice calitatea lucrărilor executate de firma de construcție. Deși gestul are menirea de arăta intențiile „oneste” ale primăriei Constanța cu privire la acest proiect, gurile rele spun că aceasta este doar modalitatea de a arunca pe geam banii constănțenilor. Povestea acestei afaceri, veche de mai bine de 11 ani, este deja arhicunoscută, iar speculațiile pe această temă se înmulțesc pe zi ce trece. Majoritatea oamenilor politici implicați în acest scandal au afirmat în nenumărate rânduri că scopul real al desfășurării acestei investiții în municipiul nostru îl reprezintă golirea bugetului local în favoarea unor grupuri restrânse de interese. Pe scurt, povestea a decurs astfel: firma menționată s-a implicat în realizarea a două proiect de dezvoltare urbană, spun reprezentanții companiei, în zonele Faleză Nord, Strada Eminescu. În aceste condiții, compania a semnat în anul 2000 un contract prin care Primăria Constanța s-a obligat să efectueze lucrări de infrastructură pentru stabilizarea zonei, însă prevederile nu au putut fi respectate de municipalitate din cauza costurilor prea mari. Astfel, compania a executat aceste lucrări „pe cont propriu”, solicitând ulterior decontarea lor de primărie. Cum costurile acestora, respectiv 14 milioane de euro, au părut exorbitante, pentru toate părțile implicate, inclusiv conducerea administrației locale, primăria a refuzat să plătească, fiind ulterior acționată în instanță în mai multe procese de compania de construcție. În luna iunie, municipalitatea a pierdut definitiv și irevocabil procesul cu Fin.Co.Ge.Ro, accentuând pericolul blocări conturilor gestionate de primărie și risipind sume destul de importante din bugetul local pe cheltuielile de judecată. La momentul respectiv, reprezentanții primăriei au anunțat că vor recurge la căi extraordinare de atac. Alți 300.000 de lei pentru verificarea lucrărilorÎn ceea ce privește ultimul anunț publicat în SEAP de municipalitate, acesta face referire la contractarea unor servicii pentru verificarea prin diriginți autorizați, inclusiv managementul execuției și consultanță a lucrărilor realizate de SC. FIN.CO.GE.RO SPA. Contra sumei de 300.000 de lei, compania ce urmează a fi contractată va trebui să decidă dacă lucrările realizate până în prezent de cei de la Fin.Co.Ge.Ro. sunt în regulă. Astfel, conducerea primăriei dorește verificarea tuturor elementelor ce țin de infrastructură pentru care italienii de la Fin.Co.Ge.Ro pretind că au investit milioane de euro. Potrivit anunțului, vor fi „luate la puricat” trotuarele, carosabilul, spațiile verzi, terasamentele, zidurile de sprijin, canalizare pluvială și menajeră, bazinul decantor, stația de pompare, rețele de irigații, rețeaua de iluminat public, scările mobile și pasarela, turnul de legătură și lucrările cu categoria de importanța C (normală).