Primăria Constanţa scapă de Cazino. Iată soluţia salvatoare!

Are frica....

Am retinut ca primarul Mazare are frica de constanteni.("ne-ar fi sarit constantenii in cap...") Eu propun primarului Radu Mazare sa dea dovada de barbatie,cel putin o data in viata lui.Propun sa stabileasca o intalnire amicala cu cetatenii orasului,chiar in fata la Cazinou sau in Piata Ovidiu.Data si ora o stabileste el,important sa ne anunte in presa. Atinci sa-i vedem barbatia .Are curaj ? Din cate stiu, doi pensionari i-au administrat cate o lectie de barbatie,unul in piata si altul pe strada.Pensionari,primarule,ai auzit ? Si mai este ceva.Sa nu creada Mazare/candidatul PSD ca va scapa de o confruntare televizata cu contracandidatul lui(in 2016).Va avea de raspuns la multe intrebari.Ai curaj,primarule ? Iar noi ar fi bine sa ne infiintam Primaria Constantenilor.Primaria Constanenilor trebuie sa fie un fel de consiliu local aflat in exil.Era sa uit.Daca vrea sa afle ce parere au constantenii despre primar,rugati-l sa citeasca comentariile la adresa lui.Daca nu are timp,poate sa citesca comentariile din Telegraf,ziarul lui de suflet.