„Primăria Constanţa nu are datorii“

Viceprimarul Decebal Făgădău:

„Primăria Constanța nu are datorii“

Plicurile primite prin care constănțenii sunt informați cât au de achitat pentru taxele și impozitele pe anul 2013, a creat o adevărată isterie, cu atât mai mult cu cât, despre ultima ordonanță dată de Guvernul Ponta nu s-a discutat, oficial, nimic la nivelul administrației publice din Constanța.„Prima dată s-a spus că nu se măresc taxele și impozitele și m-am trezit cu hârtiuța acasă prin care sunt informat că am de plătit mai mult decât mă așteptam. Am sesizat că a fost majorată taxa pentru gunoi, dar este ceva de speriat la câți bani pot lua pentru un serviciu într-un oraș în care mizeria este la ea acasă. Am văzut la televizor că primăriile cu datorii trebuie să mărească iar im-pozitele, așa că, de la Mazăre mă aștept la orice din moment ce nu și-a ținut promisiunea făcută inițial în care spunea că nu se va majora ni-mic”, a spus unul dintre constănțeni.În acest context, pentru a lămuri cât de cât lucrurile, și pentru a afla, cel puțin pentru moment, un punct de vedere oficial, ziarul „Cuget Liber” l-a contactat pe viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău.Întrebat dacă și reprezentanții Primăriei Constanța vor pune în aplicare ultima ordonanță dată de Guvernul Ponta prin care primăriile care au arierate, adică, datorii mai vechi de 90 de zile, sunt obligate să majoreze impozitele, viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău, a dat asigurări că acest lucru nu se va întâmpla.„În acest an, nu se vor mai majora impozitele. Primăria Constanța nu are datorii, astfel că nu suntem nevoiți să punem în aplicare ordonanța”, a declarat Făgădău.În replică, știut fiind faptul că Primăria Constanța are totuși, datorii, cel puțin către firma Fin.Co.Ge.Ro, am insistat să aflăm ce se întâmplă în acest caz, moment în care Decebal Făgădău a spus că aceste datorii vor fi prinse în buget.Așadar, rămâne de văzut dacă cele susținute de viceprimar vor fi valabile și la prima ședință de Consiliu Local sau dacă, nu cumva, Mazăre „se sucește” din nou și va fi nevoit să pună în aplicare directivele transmise de cei pe care i-au ajutat să ajungă la guvernarea țării și care au promis o viață mai bună.Cum pune Ponta piedici primarilorPrimăriile care mențin taxele locale la nivelul de anul trecut nu vor mai putea recurge la această măsură decât dacă nu au niciun fel de datorii și nu își afectează astfel veniturile proprii, în caz contrar fiind obligate de Guvern să indexeze taxele și impozitele prin noi hotărâri.Condițiile pe care autoritățile locale trebuie să le îndeplinească în mod obligatoriu pentru a evita creșterea taxelor și impozitelor locale vor fi introduse de Guvern prin modificarea Codului Fiscal.În luna decembrie 2012, Guvernul a emis o hotărâre conform căreia nivelul taxelor locale prevăzute în grilă crește în 2013 cu 16,05% ca urmare a indexării cu rata inflației pe ultimii trei ani, precizând că, față de suma rezultată, autoritățile locale pot decide o creștere sau o scădere într-o marjă de 20%.Ulterior, în ianuarie, Guvernul Ponta a adoptat o altă ordonanță care stabilește că, pentru acest an, autoritățile locale pot adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzilor prevăzute în hotărârea de guvern aprobată în 2012 cel mult până la nivelurile prevăzute prin hotărârile autorităților administrației publice locale respective, adoptate de către acestea pentru anul 2012.La timpul respectiv, premierul Victor Ponta declara că Guvernul nu face decât să comunice autorităților locale rata cumulată a inflației, dar nu poate decide nivelul taxelor, acesta fiind atributul consiliilor locale, care pot reduce taxele cu 4% sau le pot majora cu maximum 36%.Ponta a mai afirmat atunci că nu va publica în Monitorul Oficial hotărârea de Guvern privind actualizarea taxelor locale cu inflația până nu se va înțelege foarte clar că Guvernul nu mărește aceste taxe, iar actualiza-rea cu rata inflației se poate face doar de către autoritățile locale, dacă doresc.El a atenționat însă că aceste taxe reprezintă o sursă de venituri a administrației locale, deoarece primarii nu vor primi în compensație bani din bugetul central.În prezent, Guvernul a elaborat un proiect de ordonanță care modifică Codul Fiscal și impune condiții drastice autorităților locale care doresc să mențină taxele și impo-zitele locale la nivelul de anul trecut, fără să le majoreze.Astfel, se stabilește că prevederea aprobată de Guvern la începutul acestui an, conform căreia autoritățile locale pot reduce taxele prevăzute în hotărârea de indexare aprobată de Guvern anul trecut, este aplicabilă numai de către autoritățile locale care îndeplinesc cumulativ două condiții, și anume nu au înre-gistrate arierate la 31 decembrie 2012 și nu afectează veniturile proprii ale bugetelor locale prin reducerea taxelor până la nivelurile din 2012.Arieratele reprezintă acele plăți restante cu o vechime mai mare de 90 de zile.Mai mult, Guvernul stabilește că autoritățile locale care au adoptat deja hotărâri privind impozitele și taxele locale pentru 2013 și nu îndeplinesc aceste două condiții trebuie să adopte, în procedură de urgență, noi hotărâri prin care să calculeze taxele și impozitele conform hotărârii emise de Guvern anul trecut pentru indexare.