Primăria Constanţa nu a transmis către SAR informaţiile de interes public solicitate

Nici după ce a pierdut procesul la prima instanță

Primăria Constanța nu a transmis către SAR informațiile de interes public solicitate

Primăria Constanța va face recurs în procesul intentat de Societatea Academică Română, proces câștigat, în prima instanță, de SAR și în care instituția solicita administrației locale de la malul mării, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, date legate de achizițiile publice vizând opt contracte cu agenții de presă și publicitate, firme de pază și securitate și întreținerea domeniului public. După numeroase solicitări rămase fără răspuns, SAR a atacat în instanță Primăria Constanța, iar Tribunalul București a admis, în ședința din 9 decembrie 2009, plângerea SAR și a obligat pârâta (n.r. - Primăria Constanța) „să comu-nice informațiile solicitate de reclamant prin cererea nr. 1634/21.09.2009 în 30 de zile de la rămânerea definitivă și irevocabilă a prezentei sentințe”. Cu câteva zile în urmă, viceprimarul Decebal Făgădău a explicat, mărturisind însă, încă de la început, că nu cunoaște exact acest proces, că avocații Primăriei Constanța vor apela, ca și în celelalte procese ale instituției, la toate căile de atac oferite de lege, lăsând astfel de înțeles că vor face recurs inclusiv în acest caz. Cu toate că a pierdut la prima instanță, administrația publică locală nu a catadicsit să dea vreun răspuns Societății Academice Române, după cum ne-a menționat, ieri, Mirela Vlăsceanu, asistent de proiect în cadrul SAR. Ea a declarat că SAR se așteaptă ca Primăria Constanța să facă recurs și că, deși este prima instanță de judecată și hotărârea nu este definitivă și irevocabilă, administrația condusă de Radu Mazăre ar fi putut, totuși, să transmită SAR informațiile solicitate, referitoare la achizițiile publice, dar nu a făcut-o. „Noi nu am primit niciun răspuns în urma numeroaselor solicitări. Nici nu am mai trimis nimic. Dacă vroiau să răspundă, o făceau de prima dată. Ne așteptam să facă recurs”, a explicat Mirela Vlăsceanu. Tot ea a menționat și că demersul de a solicita informații de interes public Primăriei Constanța a făcut parte dintr-un proiect derulat pe tot parcursul anului 2009 și că, în ceea ce privește alte primării, acestea au pus la dispoziție informațiile solicitate. „Răspunsurile administrațiilor locale au variat, de la caz la caz, dar Primăria Constanța nu a răspuns nimic”, a completat asistentul de proiecte din cadrul SAR, menționând și că solicitarea rămâne valabilă. Pe site-ul SAR se precizează că „prin aceste acțiuni în justiție, SAR a urmărit să creeze precedente judiciare, să lămurească cine are obligația de a furniza informații publice și să stabilească în ce măsură o entitate publică poate accepta solicitarea unor contractanți/asociați de a introduce clauze de confidențialitate”. În acest sens, trebuie precizat că refuzul Primăriei lui Mazăre de a oferi informațiile solicitate a fost motivat prin faptul că accesul la date despre contracte publice ar fi condiționat de „prezentarea de informații similare de către solicitantul privat”. Nu în ultimul rând, tot Societatea Academică Română precizează și că „acțiunile în instanță inițiate de SAR încearcă să apropie România de starea de normalitate în care orice contract plătit din banii contribuabilului este transparent și nu secretizat”.