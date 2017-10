"Primăria Constanţa nu a mai semnat contract cu nicio firmă de ridicare a maşinilor"

Decebal Făgădău:

"Primăria Constanța nu a mai semnat contract cu nicio firmă de ridicare a mașinilor"

Viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău, care în lipsa edilului Radu Mazăre are și atribuțiuni de primar, a anunțat, ieri, la sfârșitul ședinței Consiliului Local Municipal Constanța că instituția pe care o reprezintă nu a mai semnat niciun contract cu vreo firmă ce are ca obiect de activitate ridicarea mașinilor parcate neregulamentar.„În acest moment, Primăria Constanța nu are încheiat niciun contract cu vreo firmă care să ridice autovehicule parcate neregulamentar. Știu că s-a anunțat că se va organiza o licitație pentru asemenea serviciu dar, așa cum am promis, eu nu voi semna și nu voi face nimic din ce ar putea să contravină legislației în vigoare. Cu alte cuvinte, până la clarificarea situației, în municipiul Constanța nu vor mai fi ridicate autovehiculele parcate neregulamentar. Totuși, cetățenii nu trebuie să fie încurajați să parcheze oriunde, în special în locuri nepermise, cum există situația din zona Spitalului Județean unde se încurcă circulația ambulanțelor”, a spus Decebal Făgădău.În urmă cu câteva zile, Avocatul Poporului a sesizat instanța supremă asupra hotărârilor de consilii locale prin care se stabilesc sancțiunile pentru șoferii care parchează ilegal și susține că doar Guvernul poate decide astfel de sancțiuni.„Potrivit unei orientări jurisprudențiale majoritare, hotărârile consiliilor locale adoptate în vederea procedurii privind ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar, constatarea și aplicarea contravențiilor sunt lovite de nulitate întrucât stabilesc și sancționează contravenții în domeniul circulației rutiere, domeniu reglementat de OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, arată Avocatul Poporului.În luna mai, judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție vor analiza această cerere, iar decizia instanței va fi definitivă.