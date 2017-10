Primăria Constanţa invită oaspeţi străini la malul mării şi îi lasă cu ochii în soare

Primăria Constanța invită oaspeți străini la malul mării și îi lasă cu ochii în soare

O delegație formată din 32 de primari, viceprimari și oameni de afaceri din Slovenia a sosit joi seara la Constanța, la invitația administrației publice locale constănțene. Reprezentanții autorităților locale slovene aveau programată, vineri dimineața, la un hotel din stațiunea Mamaia, o întâlnire oficială cu omologii lor locali care, însă, au absentat de la dezbateri... pregătindu-se, cel mai probabil, pentru jocul amical de fotbal stabilit pentru aceeași după-amiază. Singurii reprezentanți ai administrației publice locale care au reușit să ajungă la întâlnire au fost purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, Liviu Tramudana, și consilierul local Mihalache Mușat. La eveniment a participat și președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA), Mihai Daraban, cel care a preluat sarcinile de gazdă, angajându-i pe oaspeți într-un dialog constructiv privind dezvoltarea relațiilor bilaterale și la nivel local. „Sunt situații în care trebuie să vedem interesul localității și al județului și, dacă eu am putut să fiu disponibil, este foarte bine pentru comunitate. Nu intrăm în mai multe detalii”, a declarat Mihai Daraban referitor la absența viceprimarului Gabi Stan, care ar fi trebuit să ia parte la întâlnire. „Fiecare delegat a punctat potențialul economic al fiecărei localități. Noi, la rândul nostru, am prezentat potențialul economic al zonei noastre. Ne leagă apropierea de portul Koper, cu care Constanța are deja relații, mă refer la Administrația Portului Constanța, și sperăm să apropiem mai mult mediile de afaceri dintre cele două țări care, trebuie să spunem pe șleau, nu au cele mai bune relații. Nu în sensul că ar fi divergențe, ci vorbim efectiv de lipsa unor legături tradiționale între noi și Slovenia. Noi suntem, ce-i drept, mai apropiați de Serbia decât de Slovenia. Slovenia are poziția ei geografică mai mult legată de Italia și Austria. Noi, fiind un port la Marea Neagră, ne axăm mai mult pe țările riverane Dunării, care pot să reprezinte un potențial de dezvoltare a Portului Constanța. Acum rămâne de văzut ce se va stabili”, a mai precizat președintele CCINA, Mihai Daraban.