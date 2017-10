Primăria Constanţa, inertă la sesizările cetăţenilor

Primăria Constanța, inertă la sesizările cetățenilor

Constănțenii au posibilitatea de a-și exprima nemulțumirile, opiniile, comentariile față de activita-tea administrației locale prin intermediul adresei www.domnuleprimar.ro. Aici, puteți comunica direct primarului „problemele personale sau de interes comunitar”. Cu toate acestea, din 2005 și până acum, Primăria Constanța nu a răspuns niciunei sesizări. Începând cu anul 2005, „DomnulePrimar.ro. Spune ce te doare!” funcționează la nivel național ca o sferă a dialogului pentru toți cetățenii care vor să ia atitudine în raport cu dificultățile pe care le întâmpină în diferite situații de interes personal sau public. Primarul are posibilitatea să răspundă în termen de 30 de zile conform Legii nr. 544/2001 capitolul II, secțiunea 1, art. 7, alin.1. „Sesizarea dumneavoastră, precum și răspunsul primarului vor fi publice pe site din dorința de a asigura transparența și comunicare rapidă între cetățeni și primarii aleși”, se mai precizează pe prima pagină a site-ului. „Nu se răspunde la sesizări” Deși constănțenii reacționează și trimit sesizări în continuare, Primăria se încăpățânează să își demonstreze pasivitatea, oferind zero soluții. Mai mult, Gherasim, în comentariul intitulat „Nu se răspunde la sesizări”, atrage atenția asupra faptului că nici „sesizările trimise pe site-urile Primăriei Constanța și Mangalia nu au primit răspuns de ani buni de zile”. „Ce se întâmplă dacă cei care locuiesc în aceste orașe nu sunt respectați de către cei ce conduc urbea, ce să mai cerem noi, cei din alte orașe, care avem o reclamație din an în paști?!”, a ridicat o altă problemă el. Fără păturică Mihai Marian a reclamat, pe 16 iulie, dezavantajele celor care merg la plajă cu „păturica”. „Stimate domn primar, doresc să vă întreb dacă este normal ca în stațiunea Mamaia, pe porțiunea de plajă cuprinsă între Hotel Rex și Hotel Modern, turiștii care nu doresc sa închirieze șezlonguri (care sunt așezate până în mare, cu multă nesimțire) să fie somați să-și ridice cearceafurile de pe porțiunea de nisip situată între acestea, fiind direcționați undeva în capătul plajei, lângă faleză”, se plânge el. În plus, turistul este decis să nu mai vină pe litoralul românesc. „Dacă cei care administrează plaja au dreptul să facă aceste măgării, atunci de ce nu marchează prin tăblițe zonele unde nu au acces cei cu păturică? Acesta este motivul pentru care anul viitor nu voi mai alege litoralul românesc. Rușine!”, a încheiat el. „Taxa ca sancțiune” Administratorul unei firme de transport marfă care nu și-a declinat identitatea este hotărât să înceteze contractele de aprovizionare pentru Constanța din cauza taxei pe drumurile județene. „Am înțeles că veți instala o taxă pentru autovehiculele care vor intra în Con-stanța. Dacă este așa, eu voi înceta contractele de aprovizionare pentru Constanța. În acest caz, să vină ai dumneavoastră la Râmnicu Vâlcea pentru mărfurile respective și în alte locuri în țară, poate vor plăti și ei acolo aceleași taxe. Eu consider această taxă ca o sancțiune că vă tranzitez zona onorând contractele, întrucât prețurile la transporturi sunt atât de proaste încât nici rovinieta nu se poate suporta uneori, și nici nu se justifică, cu atât mai mult alte taxe”, este de părere el. Administratorul oferă și alternative: „Din punct de vedere al turismului, cred că ar fi mai bine să mergem în stațiunile din Bulgaria, unde este și mai ieftin și netaxabil”. Spre deosebire de Primăria Constanța care nu a reușit să iasă din inerția administrativă, există Primării care au reacționat foarte repede la plângerile alegătorilor lor. În acest sens, site-ul oferă săptămânal un top al celor mai activi primari. Astfel, în ultimele șapte zile, cei mai harnici au fost Sorin Apostu (PD-L), din Cluj-Napoca, cu 74 de răspunsuri, Constantin Octavian Boscodeală (PSD), din Buzău, cu 20 de răspunsuri, și Gheorghe Ștefan (PD-L), primarul din Piatra Neamț, cu 11 răspunsuri.