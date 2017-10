Primăria Constanţa închide Podul IPMC pentru că riscă să se prăbuşească

Deși se află în administrarea municipalității,

Primăria Constanța închide Podul IPMC pentru că riscă să se prăbușească

Primarul Constanței, pesedistul Radu Mazăre, a anunțat, vineri, că Podul IPMC „Filimon Sârbu” va fi închis traficului greu începând de joia viitoare. Mazăre a motivat decizia administrației publice locale, care a fost adusă la cunoștința Poliției Rutiere și, de asemenea, a Ministerului Transporturilor, prin faptul că Primăria a solicitat o expertiză în urma căreia a rezultat că podul nu mai prezintă siguranță pentru cetățeni. De altfel, reamintim că în urmă cu patru luni, două dale de beton din Podul IPMC au căzut în curtea unui constănțean, punând viața acestuia în pericol. Urmare a deciziei Primăriei Constanța, traficul greu va fi redirecționat pe alte străzi din oraș, iar tirurile vor circula pe un alt pod, anume podul din zona Butelii. Acesta din urmă, susține edilul-șef al Constanței, poate suporta traficul greu doar un an pentru că, așa cum spune Mazăre, ulterior acestei perioade, municipalitatea va fi nevoită să îl închidă fiindcă va fi în exact aceeași situație ca și Podul IPMC, riscând să se prăbușească. Întrebat despre eventualitatea ca acest pod să intre, totuși, în reparații, de vreme ce el se află încă în administrarea Primăriei, Mazăre a răspuns retoric „pe banii cui?”. „Ca să reparăm în momentul acesta avem nevoie de șapte milioane de euro”. În urma consultării pe loc cu directorul Mugurel Voinescu, care i-a șoptit că este vorba de trei milioane, primarul s-a corectat: „Trei milioane jumate, patru de euro, din câte știu eu, partea dreaptă. Partea cealaltă-i șapte milioane de euro. (Nu se știe despre care parte vorbește Mazăre, căci, după reparațiile pe care Ministerul Transporturilor le-a plătit pe vremea lui Mitrea, în virtutea bunelor relații care existau între cei doi pesediști, suma care mai era necesară pentru reabilitare se ridica la 86 miliarde lei vechi, deci nici 3 milioane de euro - n.r.) Trebuie bani care sub nicio formă nu se găsesc”, a declarat el. Reamintind că municipalitatea a făcut, de-a lungul timpului, demersuri prin intermediul a cinci hotărâri de Consiliu Local pentru ca podul să treacă în patrimoniul Ministerului Transporturilor, Mazăre a dat impresia că se spală pe mâini atunci când, întrebat cum anume va proceda dacă transportatorii se vor revolta, a răspuns: „Să se revolte pe cine vor. Să facă ce vor. E problema mea?!?”. Totodată, primarul a declarat că municipalitatea nu-și permite sub nicio formă reparații a căror valoare ar ajunge la zece milioane de euro, dar și că nu ar exista posibilitatea utilizării de fonduri europene, pe motiv că nicio axă nu permite accesarea de bani pentru drumuri. Interesant e, însă, că deși susține că nu este problema lui, Mazăre iese în conferințe de presă pentru a atrage atenția că, peste un an de zile, în Portul Constanța se va ajunge numai prin Bulgaria.