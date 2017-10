Primăria Constanţa dă startul licitaţiilor pentru amplasamentele din Bazarul Perla

Primăria Constanța dă startul licitațiilor pentru amplasamentele din Bazarul Perla

Licitația va avea loc la data de 12 mai, ora 12.00, la sediul Primăriei Constanța din bulevardul Tomis nr. 51.Cei care doresc să participe și au mai multe puncte de lucru trebuie să depună oferte pentru fiecare amplasament în parte. Garanția de participare (rambursabilă) este de 100 lei/amplasament. Taxa de participare este de 100 lei/amplasament (nerambursabilă). Prețul minim de pornire al licitației publice deschise, precum și modalitatea de organizare și desfășurare a licitației sunt detaliate în caietul de sarcini și în instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere, care se obțin odată cu achitarea taxei de participare.„Documentele licitației se pot procura, începând cu data de 24 aprilie, între orele 13.00 - 16.00, de la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul II, biroul nr. 3. Data limită pentru depunerea ofertelor este 4 mai, ora 16.00. Ofertele se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul II, biroul nr. 3", au transmis reprezentanții Primăriei Constanța.Pe de altă parte, relații suplimentare se pot obține de la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul II, biroul nr. 3.Anunțul publicitar pentru amplasamentele rămase neadjudecate și care urmează să fie scoase din nou la licitație se va afișa la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul II, biroul nr. 3.