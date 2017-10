Primăria Constanţa dă din coate pentru spaţii verzi în valoare de 40 de miliarde de lei

Primăria Constanța dă din coate pentru spații verzi în valoare de 40 de miliarde de lei

Aleșii locali constănțeni s-au reunit, ieri, în cadrul unei ședințe extraordinare, pentru a supune la vot două proiecte de hotărâre. Motivul pentru care ședința Consiliului Local Municipal Constanța s-a desfășurat în regim de urgență a fost, potrivit declarațiilor viceprimarului Decebal Făgădău, acela că ieri, la ora 16.00, expira termenul limită de depunere a dosarelor de finanțare pentru participarea municipiului Constanța la „Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități”. În acest context, trebuie menționat că cele două proiecte care au fost votate în unanimitate de consilierii locali se referă la amenajarea a două parcuri în municipiul Constanța, și anume unul în zona peninsulară, celălalt în zona CET. „Amenajarea parcului Carol I” și „Amenajarea parcului Aurel Vlaicu” sunt cele două proiecte pe care administrația publică locală constănțeană încearcă să le promoveze, astfel încât, conform declarațiilor viceprimarului Făgădău, municipalitatea să obțină chiar sumele maxime prevăzute în Ghidul Fondului de Mediu: „Noi o să aplicăm pentru sumele maxime. E vorba de maxim 20 de miliarde de lei vechi pentru fiecare din cele două parcuri”, a precizat vicele. În același context, însă, Făgădău a mărturisit că va exista și o contribuție a Primăriei Constanța în cazul în care cele două proiecte vor fi declarate eligibile: „Bineînțeles că există o contribuție a Primăriei. Cheltuielile neeligibile, conform Ghidului de finanțare, sunt taxele de autorizare pentru aceste parcuri, niște lucrări suplimentare care nu sunt eligibile. Însumat, nu cred că vom depăși 500, 600 de milioane de lei vechi contribuție proprie pentru cele două parcuri”. În conformitate cu proiectul de hotărâre, parcul din zona peninsulară ar avea o suprafață de 22.359 de metri pătrați și următoarele vecinătăți: la nord - strada Vasile Canarache, la est - strada Ovidiu, la sud-vest - strada Termele Romane. Este vorba, potrivit proiectului, de un teren care aparține domeniului public al municipiului, în conformitate cu prevederile hotărârii de CLM 526/2008, poziția 698, precum și cu Legea 213/1998. Principiul „banii mei sunt doar ai mei, banii lor sunt și ai noștri” În cazul parcului din zona CET, terenul are o suprafață de 13.473 de metri pătrați și are drept vecinătăți, la nord-vest - bulevardul Aurel Vlaicu, la sud - S.C. Electrocentrale - Sucursala Constanța, la vest - strada Cumpenei, la est - alee acces sediul S.C. Electrocentrale - Sucursala Constanța. Spre deosebire de terenul din Peninsulă, acesta aparține domeniului privat al mu-nicipiului Constanța, potrivit HCLM 109/2005 privind „Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța”, precum și în conformitate cu hotărârea 417/2009, anexa 19. Interesant de remarcat e, însă, că administrația publică locală din Constanța merge, în situația de față, pe principiul „banii mei sunt doar ai mei, banii lor sunt și ai noștri”. Căci este greu de crezut că puterea din Constanța ar fi investit atâția bani în spații verzi, știut fiind că lui Mazăre îi place mai degrabă să betoneze orașul. Și oricând s-ar fi putut găsi o cursă de triciclete cu motor care să înghită banii publici. Dar, fiind vorba de bani din bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, altfel se pune problema, altfel ridică aleșii locali mânuța. Cu alte cuvinte, Constanța are, în cazul declarării eligibilității acestor două proiecte inițiate de viceprimarul Decebal Făgădău, șansa la mai mult spațiu verde pe cap de locuitor. Așa cum reiese din explicațiile viceprimarului, dacă municipalitatea va primi banii pentru parcuri, vom asista la ceea ce el a numit „o schimbare radicală, peste noapte”, în sensul în care nu se va aștepta să treacă șase luni: „Nu așteptăm șase luni de zile să săpăm, să sădim și să vedem când o ieși. Vom merge pe arbori maturi, de talie mare, pe rulouri de gazon, astfel încât să fie o schimbare vizibilă și aceste parcuri să funcționeze”. În ceea ce privește, însă, data la care administrația locală va primi un răspuns vizavi de declararea ca eligibile sau nu a proiectelor menționate, Decebal Făgădău a spus că nu are cunoștință de un termen anume, lăsând însă de înțeles că acesta poate fi, totuși, îndelungat. Întocmirea documentației oficiale necesită atenție! Mult mai multă atenție Ceea ce este, însă, regretabil, e faptul că în documentația celor două proiecte de hotărâre s-au strecurat niște grave erori de scriere. Mai exact, în anexa proiectului privind amenajarea parcului Aurel Vlaicu, la „Costurile estimative ale investiției“, la capitolul 4, „Cheltuieli pentru investiția de bază”, anume „construcții și instalații” și „arhitectura peisageră” sunt prevăzute costuri de 444.870.000 euro, respectiv de 339.741.000 euro. Cu alte cuvinte, costuri de domeniul fantasticului. Așa cum a admis, însă, și viceprimarul Făgădău, este vorba de sute de mii de euro, nu de milioane, eroarea fiind evidentă. În acest context se impune, însă, întrebarea: documentația aprobată ieri este cea care a luat drumul Fondului de Mediu, în vederea declarării celor două proiecte drept eligibile? Vorbim, totuși, de documente oficiale prin care administrația speră să obțină fonduri pentru parcuri.