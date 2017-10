Primăria Constanţa, cu sabia deasupra capului

Primăria Constanța, cu sabia deasupra capului

Primăria și Consiliul Local Municipal Constanța au din nou probleme din cauza investitorului Fin.Co.Ge.Ro, după ce acesta din urmă au contestat o expertiză făcută de o societate angajată de municipalitate pentru a evalua lucrările de infrastructură ce trebuie făcute în zona falezei. Investitorul spune că lucrările efectuate se ridică la 14 milioane de euro, în timp ce municipalitatea susține că acestea sunt de doar zece milioane de euro. Drept urmare, la ședința de Consiliu Local Municipal de ieri, avocatul Fin.Co.Ge.Ro, Ionel Hașotti, a venit în fața aleșilor locali pentru a spune că investitorul pe care îl reprezintă își vrea banii. „Au intervenit elemente noi în cazul investiției Fin.Co.Ge.Ro. Prefectul a atacat hotărârea prin care se vindea terenul de sub investiția noastră. Din vânzarea terenului nu vom putea acoperi aceste investiții. Aceste lucrări vor rămâne în proprietatea Primăriei, nu a noastră. Investiția noastră nu ar putea fi valorificată pentru că nu este făcută infrastructura. În scurt timp am putea să închidem investiția și să executăm silit Primăria. Nu putem bloca conturile Primăriei, dar vom executa patrimoniul acestei instituții”, a precizat avocatul Fin.Co.Ge.Ro, Ionel Hașotti. La rândul lui, primarul Radu Mazăre a spus că municipalitatea nu are bani să plătească investiția pe care o impută investitorul și că soluția lui, de a compensa datoria cu terenuri, a fost atacată în instanță de prefectul Constanței, Claudiu Iorga Palaz. Primăria va ajunge, din nou, în instanță În cursul anului trecut, instanța a dat câștig de cauză firmei Fin.Co.Ge.Ro. în procesul cu Primăria Constanța, administrația locală fiind astfel obligată să facă infrastructura în zona în care firma derulează un proiect de dezvoltare urbană. Potrivit primarului Radu Mazăre, lucrările de infrastructură în zona respectivă se ridică la aproximativ 30 milioane de euro. Cum aleșii locali constănțeni au considerat că nu dispun de bani pentru o astfel de investiție, ei au decis într-una din ședințele de anul trecut să vândă, prin negociere directă, către Fin.Co.Ge.Ro. terenul, aproximativ patru hectare, pe care se derulează investiția. La schimb, firma trebuia să realizeze infrastructura, ceea ce a și făcut. Numai că, Fin.Co.Ge.Ro. și Consiliul Local Constanța vor ajunge din nou în fața instanței, ei neînțelegându-se de data aceasta pe valoarea lucrărilor. Concret, între evaluările făcute pe de o parte de firma desemnată de Fin.Co.Ge.Ro. și pe de altă parte de cea desemnată de Consiliul Local Constanța în ceea ce privește costul lucrărilor este o diferență de patru milioane de euro. Problemele în instanță cu Fin.Co.Ge.Ro. datează încă din 2000, Mazăre refuzând sistematic, așa cum a confirmat și ieri, ca administrația locală să suporte cheltuielile pentru lucrările de infrastructură pe motiv că nu sunt suficienți bani la bugetul local. Cât privește vânzarea terenului către Fin.Co.Ge.Ro., în schimbul executării de către firmă a lucrărilor de infrastructură, Prefectura Constanța a atacat în contencios hotărârile care reglementează acest aspect.