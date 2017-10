Primăria Constanţa, atac la vistieria lui Cîrjaliu

3

Bai nene, cei ce nu platesc taxe lui mazare la constanta, le platesc la primaria Agigea, primarie care le-a eliberat si le elibereaza tot felul de autorizatii de la infiintarea lor si unde mai pui ca taxele platite la agigea sunt mai mici, pt ca Agigea e comuna si nu oras, municipiu, etc. Terenul din Agigea port nu exista in 1968 cand s-a dat legea organizarii administrative a tarii (aia care a desfiintat regiunile si a creat judetele), lege si acum in vigoare. Zona a aparut cu ocazia constructiei canalului, cand pamantul scos de acolo a fost folosit pt extinderea portului constanta spre sud, numai ca regimul acestei zone aparute atunci nu a fost reglementat clar si cum nu se poate ajunge direct din cta-sud-agigea in cta lui mazare decat pe apa (ca si spre varna, burgas, samd), singura cale rutiera trecand prin Agigea in dreptul careia se afla si zona portuara respectiva, pretentiile lui mazare nu fac doi bani, cu atat mai mult cu cat respectivele societati comerciale din zona respectiva au emise de catre registrul comertului certificate de inmatriculare pe care scrie clar ca au sediul in comuna Agigea. Adevarul e ca, logic, zona ar trebui arondata primariei constanta, dar cum darul ce trebuie dat la agigea e mult mai mic si primaria de acolo nu face atatea nazuri, multumimdu-se cu putin, in absenta unei legi clare care sa transeze problema in favoarea primariei constanta, nici dracu nu va pune de buna voie botul la mazare. Oricum, ce se intampla acolo e o aberatie, pt ca societatea x plateste impozite lui mazare de unde i-a si toate autorizatiile pe care legea o obliga sa le ia de la primarie, iar societatea y cu care se invecineaza societatea x face acelasi lucru cu primaria din agigea.