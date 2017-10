Primăria Cernavodă dă startul "Zilelor Oraşului". Care este programul şi ce cuprinde

Primăria Cernavodă dă startul "Zilelor Orașului". Care este programul și ce cuprinde

În consecință, redăm în continuare, programul complet al activităților cultural-artistice, sportive și educative ce vor avea loc în perioada 15 – 21 august.- 09.30-12.00 Spectacol “RESPECT PENTRU SENIORII ORASULUI” – sustinut de ansamblul folcloric “Mugurelul” la Caminul pentru persoane vârstnice Cernavodă- 10.00-13.00 Campionatul de volei fete „Axiopolis” 2016. Vor evolua următoarele echipe : „Laguna” Constanța, „SLEN” Medgidia și „Axiopolis” Cernavodă. Locul desfășurării competiției: Baza Sportivă „Axiopolis”- 14.00-16.00 Campionatul de Bowling-startul competiției sala MGM- 16.00-19.00 Divertisment pentru copii- 19.00-21.00 Spectacolul artistic susținut de artiștii Casei de Cultura “I.D.Chirescu” Cernavodă și de către artiștii invitați, colaboratori ai acesteia- 21.00-23.30 PROGRAM ARTISTI PROFESIONISTI : 3 Sud Est, Gabriel Cotabiță, Gheorghe Gheorghiu și Pepe. Vor urma foc de artificii, lasere în aer liber la scenă, locul de desfășurare fiind piațeta din fața primăriei- 09.30-11.30 “Feeria Inocentei”, eveniment interactiv sustinut de catre ansamblul “Audeo” pentru copii beneficiari ai Centrului de Terapie si Asistenta Educationala Cernavoda in panrteneriat cu “Save the dogs and other animals”;- 14.00-16.00 Campionatul de Bowling- sala MGM- 16.30-19.00 Vizita la bordul navelor militare: Monitorul 47 “Mihail Kogalniceanu” si Vedetei Blindate 177 “Opanez”. Locatia: Gara Fluviala Cernavoda.- 19.00-22.00 “Seara de folclor “ sustinuta de ansamblul folcloric “Mugurelul” al Casei de Cultura “I.D.Chirescu”, Cernavoda si de catre ansamblurile folclorice din judet.- 22.00-23.00 Spectacol sustinut de trupa “Today”, muzica si dans.- Locul de desfasurare : piateta din fata primariei- 09.00-12.00 Vizita la bordul navelor militare: Monitorul 47 “Mihail Kogalniceanu” si Vedetei Blindate 177 “Opanez”. Locatia: Gara Fluviala Cernavoda.- 10.00-11.00 Participarea echipajelor celor doua nave la o competitive de “jocuri marinaresti” : fuga in sac, trasul la parama, fuga cu oul in lingura si confectionarea de noduri marinaresti. Activitatea se desfasoara pe Stadionul “Ideal” Cernavoda.- 10.00-12.00 Cupa de Sah Amatori- “Ganditorul”- 14.00-16.00 Campionatul de Bowling- sala MGM- 16.00-18.00 Vizita la bordul navelor militare: Monitorul 47 “Mihail Kogalniceanu” si Vedetei Blindate 177 “Opanez”.Locatia: Gara Fluviala Cernavoda.- 17.00-19.00*Doua scenete pregatite de catre regizorul –actor Bogdan Burduf;*SEARA DE TEATRU -„AMANTA” de A.D. HERTZ- se desfasoara in sala de spectacole a Casei de Cultura “I.D.Chirescu”, Cernavoda;- 19.00-21.00 – Premierea sportivilor cernavodeni, pe scena special amenajata in piateta din fata primariei- Demonstratie Kangoo jumps, Zumba, arte martiale (Giurca Cezarina, Mircea Stoian, Bulilete)- 21.00-23.00 – “Galele Muzicii Folk”, Cernavoda-2016, editia a IV-a:• Trupa “Plai Dobrogean”- Medgidia ;• Trupa “Tandem”-Constanta;• Trupa “Arhaic”-Teleorman;• Walter Ghicolescu• Florin Tomici;• Ana Dumitru;• Cezar Petrovici;• Ovidiu Mihailescu (Mix Music)• Locul de desfasurare : piateta din fata primariei- 10.00-14.00 - Festivalul de muzica usoara “Axiopolis” – editia a VIII-a , Cernavoda.Activitatea se desfasoara in sala de spectacole a Casei de Cultura “I.D.Chirescu”, Cernavoda. Prezentator: Adriana Adelaida Hoidrag;- 14.00-16.00 Campionatul de Bowling- sala MGM- 19.00-21.00 – “Gala Laureatilor”, festivalului de muzica usoara “Axiopolis”, editia a VIII-a Cernavoda , 2016.- Aceasta activitate se va desfasura pe scena special amenajata in piateta din fata primariei:- 21.00-23.00 – “Galele Muzicii Folk”, Cernavoda-2016, editia a IV-a :• Trupa “Arhaic”-Teleorman;• Ana Dumitru;• Florin Tomich;• Corneliu Popescu;• Walter Ghicolescu;• Tatiana si Marius Ojoc;• Cezar Petrovici.Florin Chilian• Locul de desfasurare : piateta din fata primariei- 10.00-11.00 – Simpozion - aniversarea a 60 de ani de la descoperirea “Ganditorului”. Evenimentul va avea loc sala de spectacole a “Casei de Cultura “I.D.Chirescu” Cernavoda . Muzeograf Ana Olivia Rotaru.- 11.00-13.00 – Cenaclul literar “Mircea Eliade” se va reuni in holul primariei, cu acest prilej vor fi prezentate cele mai noi creatii ale membrilor sai si vor fi acordate premiile castigatorilor concursului “Porni Luceafarul”, editia a XI-a. Lansarea volumului de carte “Ganditorul si scriitorul”. Evenimentul va avea loc sala de spectacole a “Casei de Cultura “I.D.Chirescu” Cernavoda*Invitati :Adrian Carlescu, Sorin Colesniuc,Valentina Voinea, George Pites, Ovidiu Dunareanu, Costache Tudor.14.00-16.00 Campionatul de Bowling- sala MGM- 17.00-18.00 –“ PARADA ETNIILOR DOBROGENE” - Defilarea pe centrul civic al orasului Cernavoda si parada costumelor populare traditionale romanesti si a celor apartinand nationalitatilor etnice din Romania, de catre artistii Casei de Cultura “I.D.Chirescu”, Cernavoda si a artistilor invitati din localitatile: Medgidia, Ovidiu, Harsova, Cumpana, fanfarei“Axiopolis” a Casei de Cultura “I.D.Chirescu”.- 18.00-21.00 – Spectacolul portului, dansului si cantecului traditional popular romanesc si al etniilor ce traiesc in Dobrogea.Program de muzica si dansuri populare romanesti , turcesti, tatarasti, lipovenesti, tiganesti si aromane ce convietuiesc in Dobrogea.Prezentare gastronomica.- 21.00-23.00 PROGRAM ARTISTI PROFESIONISTI:# Nicu Paleru;# Constantin Enceanu;# Stefania Rares;# Mahala Rai Banda.• Locul de desfasurare : piateta din fata primarieiSâmbătă 20.08.2016- 09.00-11.00 – “Nunta de aur”- aniversarea familiilor ce au implinit 50 de ani de casatorie. Activitatea se va desfasura in sala de spectacole a Casei de Cultura “I.D.Chirescu”, Cernavoda.- 10.00- 12.00 – Parteneriat International-vizita militarilor americani, demonstratii sportive. Activitatea se va desfasura pe scena special amenajata in piateta din fata primariei.- 17.00-20.00 –Divertisment pentru copii.- 19.30-20.30 Formatia “Ime”- solist Cristina Marinescu- 20.30.23.30 PROGRAM ARTISTI PROFESIONISTI :# Ana Lesko;# Pact(Leo Iorga si Adi Ordean);# Andreea Antonescu;• Locul de desfasurare : piateta din fata primariei- 09.00-11.00 Intalnirea anuala a fostilor fotbalisti (old boys) si sustinerea unui meci de fotbal demonstrativ urmat de decernarea diplomelor de merit. Actiunea va avea loc pe terenul de fotbal din cadrul bazei sportive “Axiopolis” Cernavoda;- 10.00-13.00 Campionatul de Bowling- sala MGM-finala- 11.00-13.00 Intalnirea “Fiilor Orasului” –Sala 10- 20.30.23.30 PROGRAM ARTISTI PROFESIONISTI# Trupa Zero;# Marina Florea;# DJ Morris# Andra Apostu (X Factor)*Foc de artificiisi* Lasere in aer liber la scena.• Locul de desfasurare : piateta din fata primariei