Primăria Cernavodă a sancţionat cu 10.000 de lei CNE Cernavodă

Primăria Cernavodă a sancționat cu 10.000 de lei CNE Cernavodă

Printr-un comunicat de presă, Primăria Cernavodă a anunțat, vineri, că angajații Corpului de Control și cei ai biroului Urbanism s-au deplasat, joi, la sediul Centralei Nuclear - Electrice Cernavodă (CNE) pentru a verifica stadiul lucrărilor de construcții începute la modulul IV al Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA). În același comunicat se mai precizează că „inspectorilor li s-a interzis accesul în zona lucrărilor, reprezentanții CNE susținând că acolo nu se derulează nicio lucrare de construcție”. În plus, reprezentanții Primăriei Cernavodă susțin că CNE ar fi trebuit să informeze administrația locală despre demararea lucrărilor. „Mai mult decât atât, autorizația pe care CNE a primit-o de la Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) nu are certificat de urbanism și nici avizul favorabil al primarului orașului, conform art. 6, lit. k din Normele privind autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear”, se mai arată în comunicatul primăriei. În conformitate cu art. 26, lit. f din Legea 50/1991 republicată, Primăria Cernavodă a sancționat contravențional CNE Cernavodă cu o amendă de 10.000 de lei. În replică, CNE Cernavodă susține că „DICA reprezintă o construcție cu specific nuclear, normele privind autorizarea și verificarea stadiului lucrărilor aparținând în întregime CNCAN, în conformitate cu ordinul numărul 407/2006”. Potrivit unui comunicat de presă transmis de către CNE, echipa de verificări a primăriei „nu are dreptul să efectueze vizite de control al stadiului lucrărilor de construcție la DICA având în vedere specificul nuclear al construcției”. „De asemenea, în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția informațiilor clasificate și a elementelor de infrastructură critică din economie, accesul se face numai pe bază de acreditare individuală sau colectivă emisă de unitatea economică în care se produce accesul, pe baza unei solicitări scrise cu 20 de zile înainte de efectuarea vizitei, care va fi înaintată de către SNN SA conducerii Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri”, mai precizează CNE Cernavodă în comunicat. În aceste condiții, reprezentanții centralei declară că vizita de joi este „în afara reglementărilor CNCAN”, nu a fost adusă la cunoștința personalului CNE printr-o solicitare scrisă conform prevederilor legale și este un „abuz în serviciu” al corpului de control.