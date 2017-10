Primăria Cernavodă a pregătit spectacole-surpriză de Revelion

Primăria orașului Cernavodă a organizat în această perioadă mai multe evenimente pentru copiii și tinerii din oraș, evenimente prin care aceștia au simțit venirea Crăciunului. Trupele de teatru și dans din cadrul Casei de Cultură au prezentat zilnic spectacole cu obiceiuri și tradiții de Crăciun, spectacole de teatru și muzicale. Copiii din grădinițe, școli generale și tinerii din licee au fost invitați la Casa de Cultură unde au urmărit spectacolele și au primit daruri de la Moș Crăciun. Mai mult, copiii proveniți din familii defavorizate, copiii cu handicap, copiii abandonați au primit și ei daruri. Daruri din partea administrației locale au mai primit copiii și tinerii care activează în cadrul cercurilor de dans, teatru, pictură, literatură, muzică ale Casei de Cultură „I.D. Chirescu” și cei care joacă în echipele Clubului sportiv „Axiopolis” din localitate. Potrivit unui comunicat de presă, Primăria Cernavoda a pregătit locuitorilor un spectacol de sfârșit de an în centrul orașului. „Muzica populară, muzica ușoară și rock, colinde, focuri de artificii, un spectacol care să marcheze trecerea în noul an. Spectacolul va începe la ora 21.00 cu Plugușorul și alte urări tradiționale de Anul Nou prezentate de actorii Teatrului din localitate. Pe scena amenajată în centrul orașului vor mai cânta Taraful Casei de Cultură, trupa Umbre din Cernavodă, DJ White și Trupa New Effect. Cu 8 minute înainte de ora 24.00, cerul Cernavodei va fi luminat de un foc de artificii multicolor”, se mai arată în comunicat.